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6 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Faaliyette lezzet

H. Muharrem OKUR
06 Ocak 2024, Cumartesi
Miladi bir yılı daha geride bıraktık. Üstadımızın da belirttiği gibi hayat apartmanı yıkılıyor, ömür şimşek gibi geçip gidiyor…

Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi, 2023 yılının da bir değerlendirmesini yaptığımızda elbette öncelikle karşımıza dehşetli deprem musibeti, adalet, hukuk, hürriyetler adına istenilen mesafenin katedilememiş ve fırsatın kaçırılmış olması, memleketimizde devam eden zulüm ve hukuksuzluklar, Filistin başta olmak üzere sair İslam memleketlerinin acı halleri vb. geliyor. Ancak tüm bunlara rağmen hizmetlerimiz elhamdülillah devam etti ve ediyor.

Gazetemiz ve neşriyatımız üzerine düşen vazifeyi deruhte etmeyi sürdürdü ve sürdürüyor. Bizler de 2023 yılında önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi arttırarak devam ettirmeye çalıştık. Ülkemizin dört bir yanına, dünyanın muhtelif yerlerine Risale-i Nurları ve Kur’an, iman hakikatlerini ihtiva eden yayınlarımızı ulaştırdık.

Son birkaç aydır da Risale-i Nurları gönderdiğimiz kimselere ulaşarak, onlardan geri dönüşler almaya çalıştık. Yüzlerce insanla konuştuk diyebiliriz. Ve gördük ki Risale-i Nurlara olan iştiyak oldukça fazla. Bu eserlerin kıymeti herkes tarafından biliniyor, baş ucu kitabı yaptığını, okumayı bırakmadığını, başkaları da istifade etmeli düşüncesiyle yakınlarına, arkadaşlarına verdiğini belirten çok kişiyle konuştuk.

Farklı diğer bir husus ise, Risale-i Nurlara hanımlar taifesi tarafından daha bir sahip çıkıldığını görmemiz oldu. Özellikle anneler, Risale-i Nurlara fevkalade sahip çıkıyor, evlatlarının, yakınlarının da okumasını teşvik edecek faaliyetlerde bulunuyor. Dolayısıyla toplumumuzda Kur’an’dan reçeteler sunan Risale-i Nurlara çok fazla ihtiyaç duyan kesimler var. Yeter ki bizler bir vesile ile ulaştıralım, “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur.” (Lem’alar) hükmünce ilanatlar ile, hizmetlerimiz ile memleketimizde Nur tohumlarını ekelim inşallah.

Bu vesileyle 2024 yılının hayırlara, hizmetlerimizin inkişaflarına, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada adaletsizliklerin ve zulümlerin bitmesine vesile olması duası ile…

***

Yeni Asya Neşriyat ailesine muhabbetlerimle.

....Uzun zamandır cezaevindeyim. Öncelikle yaptığınız Neşriyat hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Biz mahkumlar sizlerin vesilesi ile burda vakitlerimiz daha verimli ve bir o kadar da bereketli geçiyor. Sizlere her gün namaz tesbihatı sonrası hassaten dua ediyoruz.

.... Vesile olanlardan Allah Razı olsun, bâki selamlar... 

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