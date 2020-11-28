Hastalanıyoruz

Yaklaşık bir yıldır Covid-19 isimli bir virüsle yaşıyoruz.

Bilindiği gibi ölen hasta sayısı devamlı olarak artıyor. Henüz aşı veya ciddî bir tedavi şekli de bulunmadı. Virüs ilk tesbit edildiği aylarda resmî-özel birçok kimseler virüse karşı tedbir paketleri açıkladı. Yeni Asya ile ilgisi olan 50 doktor da Covid-19 tedbirleri açıkladı. Tek tek de tedbir açıklayanlar oldu. Açıklamalardan beklentimiz tek bir ortak fikirli metinle karşımıza çıkılmasıydı. Böyle olamadı. Böyle bir metne bugünlerde de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İnsanlar konunun ihtisaslısının sözlerine daha çok önem veriyorlar.

Gelişmeler bu yönde olunca, ortaya tedbir paketi şeklinde bir şey geliştiremedik. Dolayısıyla virüs tedbirleri bizim için yok hükmündeydi. Hayatımızı virüse karşı çok fazla sıkı tedbir alamadan yaşadık. Ta ki Kasım ayına kadar. Bu ay sanki patlama oldu. Şifayı veren Cenab-ı Hak. Sebeplere müracat fiilî duâ.

Öyle ise tedbirlere riayet edip hayatımızı en güzel şekilde değerlendirelim. Hastalıkların kefaretüzzünup (günahlara kefaret)olduğu hadisi sahihle sabittir. (Said Nursî, Lem’alar, 25. Lem’a)

MEKTUP

Sizlere ..... Cezaevinden yazıyorum. Rabbimin bir hikmeti neticesinde burada bulunmaktayım. Kader-i İlâhi’nin hakkımızdaki buyruğuna sabır ve tevekkülle mukabelede bulunmaya çalışıyorum.

Koğuşta bulunan arkadaşlarımla zamanı en güzel şekilde ve en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple bizlere rehberlik edecek eserlere ihtiyaç duymaktayız.

Özellikle de Kur’ân-ı Kerîm’in günümüze bakan tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’na daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Maddî sıkıntılardan dolayı eserlere ulaşmam pek mümkün olmuyor.

“Sebep olan yapan gibidir.” hadisince, sizlerden bu konuda yardımcı olmanızı istirham ediyorum. Şahsım ve koğuş arkadaşlarım adına şimdiden teşekkür eder, işlerinizde başarı ve bereket, ahiret hayatı saadeti Yüce Rabbimden niyaz ederim.

Allah’a emanet olun.