“Bu dürus-u Kur’âniyenin (Kur’ân derslerinin) dairesi içinde olanlar allame ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, ulum-u imaniye cihetinde yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.”¹

Demokratik ülkeler meşveretin manasını en güzel yaşayan ülkelerdir. Bu prensibi hayata geçiren dünya devletlerine bakalım, maddî, manevî gelişmelerin en zirvelerinde olduklarını görürüz. Hatta çeşitli sebeplerden dolayı memleketinden kaçanlar bu ülkeleri tercih etmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1908 yılından itibaren bu hakikatlere dikkat çekmiş, bütün hayatı boyunca bu hakikatlerin hayata geçirilmesi için gayret sarfetmiştir. Bu uğurda çok büyük bedeller ödemiştir.

HÜRRİYET, ADALET, MEŞVERET gibi konular ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan benzer konular bir araya getirilerek önemine binaen zaman zaman çeşitli kitaplar yayınlanmaktadır: Hizmet Rehberi”, “Beyanat ve Tenvirler”, “Medrese-i Yusufiye Risalesi”, “Hürriyet Adalet, Meşveret” kitabı bu örneklerdendir.

Bu üç başlığın Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu anlamak için Üstadımız Bediüzzaman’ın hayatına ve yazdığı eserlere bakmamız lâzım. Bakınca şunu görüyoruz ki hürriyet, adalet, meşveret Üstad Bediüzzaman’ın olmazsa olmazıdır. Çocuk yaştan itibaren uğruna çok bedeller ödediği iki değer, hürriyet ve adalettir. Bu konuda tarihçe-i hayatında çok örnekler bulunmaktadır. Temel eserlerinin birçok yerinde meşveretin önemini belirtip, talebelerine ısrarla uymalarını tavsiye etmektedir.

“Hürriyet, Adalet, Meşveret” kitabının tamamını köşemize sığdıramayız. Önemli bulduğumuz bir kısım cümleleri alacak ve bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye edeceğiz. Kitabın tamamını okuyunca bu üç başlığın yaşanmamasından dolayı İslâm Âleminin neler kaybettiğinin farkına daha iyi varacaksınız. Bu üç hakikatin yaşanmasına, neticede memleketimiz için ne kadar âcil ihtiyaç olduğu açıktır. Çok büyük bir kesim böyle güzel hakikatlerin varlığından bile haberdar değildir.

Bu konulardaki örnek başlıklara geçiyoruz:

“İnsanlar hür oldular, ama yine abdullahtırlar. (Allahın kulu)”

“Asıl mü’min hakkı ile hürdür.” “Ey Hürriyet-i Şer’i! Seni ömr-i ebedî ile tebşir (müjdeliyorum) ediyorum.”

“Şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin.”

“Fikrimce meşrûtiyetin düşmanı, meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir.”

“İyilikler meşrûtiyetin ziyasından, fenalıklar istibdadın zulmetinden.”

“İstibdat (baskıcılık) hayvaniyetten gelmedir.”

“Meşrûtiyetin sırrı kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir.”

“Şeriat, meclisteki Hıristiyan ve Yahudilerin reylerini reddetmez.”

“Meşrûtiyette millet hâkim, hükümet hizmetkârdır.”

“İman ne kadar mükemmel olursa, hürriyet o derece parlar.”

“Adalet, Kur’ân’ın dört esasından biridir.”

“Bir masumun hayatı, umum beşer için dahi olsa heder edilemez.”

“Bütün kuvvetimle adalet-i tamme (tam adalet) lehinde, zulüm ve istibdadın aleyhindeyim.”

“En ziyade hürriyetini muhafaza etmeye mükellef olan, mahkemelerdir.”

“Hak haktır, küçüğe büyüğe, aza çoğa bakılmaz.”

“Zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur.”

“Dindar bir cumhuriyetçi olduğumu, tarihçe-i hayatım ispat eder.”

“Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”

“Nurcular, Demokratlara bir nokta-i istinaddır.”

“Birisinin hatası ile başkası mesul olmaz.”

“Memuriyet bir hizmetkârlıktır, benlik ve tahakküm aleti değil.”

“Demokrat Partiyi, Kur’ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.”

“Padişahlar, fukaralarla diz çöküp muhakeme olmuş.”

“Asayişe dokunmamak şartıyla, hiç kimse fikrinden dolayı mes’ul olamaz.”

Not: Meşrûtiyet ifadesi, cumhuriyet manasında anlaşılmalıdır.

Bu haftanın mektubu;

Kıymetli Hasan Muharrem Okur;

İki yıla yakındır Elazığ T1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunmaktayım. Cezaevinde İlahiyat okumaya başladım. Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı’nı cezaevlerine gönderdiğinizi öğrendim.

Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi anlamak için ve hayatımıza uygulamak için yazılmış olan bu tefsir kitaplarını almak ve okumak istiyorum. Bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder işlerinizde muvaffakiyetler dilerim. Allah yardımcınız olsun

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Ücretsiz e-gazete aboneliğim 18.06.2020’de bitiyor. 4 yıldır çalışmıyorum. 1 yıldır engelli maaşı ile geçiniyorum. % 72 oranında engelliyim. E-gazete aboneliğimi 1 yıl ücretsiz olarak uzatabilir misiniz, ayrıca ücretsiz olarak yeni baskı orta boy Külliyat gönderebilir misiniz? Bursa’da yaşıyorum, sizinle görüşmek istiyorum.

Dipnot:

1- Mektubat 29. Mektup.