"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İman hizmetinde birinci ölçü

H. Muharrem OKUR
28 Aralık 2019, Cumartesi 00:41
* “Amelinizde rıza-i İlâhî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.” (21. Lem’a)

* “Risale-i Nur’un vazifesi, imanı kuvvetlendirip, kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirliğe girmeyerek yapmaya mükelleftir.” (14. Şuâ)

* “Celâleddin-i Harzemşah: “Ben Allah’ın emri ile cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk’ın vazifesine karışmam.” (Lem’alar)

2004 yılından  2016 yılı 15 Temmuz tarihine kadar çok değişik suçlardan mahkûm olan kimselere kitaplar gönderdik. Kim kitap istedi ise ırkına, suçuna bakmadık. Hatta Hrant Dink’i öldürmekten sanık Ogün Samast dahil imanî hakikatleri pek çok kimselere gönderdik. Bu gönderdiklerimizden çok güzel geri dönüşler oldu. Tahdis-i nimet nev’inden belirtelim ki, Külliyatlar (yüzlerce), diğer kitaplarımız, gazetemiz, dergilerimizle (aylık 1.150 dergi) koğuşlar “NUR DERSANELERİ” oldu. Bu güzel tablolara bize gelen yüzlerce mektup şahittir. Bu hizmetlerdeki tek hedefimiz Cenab-ı Hakk’ın rızası idi.

Bu dönemde yakınımdaki kimselerden “Bu insanlara gönderdiğiniz kitaplarla, Nur Talebesi olan var mı, çıktıktan sonra kaybolup gidiyor mu? Boşuna uğraşmayasın... “ şeklinde tepkilerle hiç karşılaşmadık.

15 Temmuz’dan sonra Risale-i Nur Külliyatı ve diğer yayınlarımıza olan talepler çok arttı.

Cezaevlerinde doluluk oranı 2-3 katına çıktı. Biz yine ırkına, suçuna, cemaatine bakmadan isteyen herkese yayınlarımızı gönderdik.

Hatta Medrese-i Yusufiye ekibimizin maddî sponsorlarından biri “Külliyat isteyen herkese muhakkak gönderin, biz arkanızdayız” demişti. Kendisine Allah razı olsun diyoruz.

Orantılı olarak Külliyat ve diğer yayınlarımıza talepler çok arttı.

Bu dönemde cezaevlerinde bulunan kimseler tahsilli, çoğu daha önce Risale-i Nurlar’ı okuyan kimselerdi. Büyük çoğunluğu ailecek mağdur olan kimselerdi.

Biz, yazının girişindeki ölçülerden yola çıkarak, hizmetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. Hizmetlerimizin neticesini düşünmüyoruz. Girişteki cümleler bizim yol göstericimiz. Elimizden gelen hizmetleri yapıp neticeyi düşünmeyerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Medrese-i Yusufiye ekibimize, şahs-ı manevimize çok güzel duâlar aldık, almaya devam ediyoruz.

Bu güzel hizmetler devam ederken, yakınımızdaki bazı kimseler bu hizmetlerimize netice odaklı bakarak tepkilerini belli ettiler.

Dedim ya, hizmetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. İman hakikatlerini ulaştırdığımız kimseler “Yeni Asya cemaatine dahil olmalı, Yeni Asya gazetesine abone olmalı v.b.” şeklinde bir fikrimiz yok. (Olurlarsa elbette ki güzel olur.) Cenab-ı Hakk’ın Peygamberimize (asm) “Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, ancak Allah dilediğini doğru yola iletir” buyuruyor. (Kasas Sûresi 56. âyet)

Öyle ise bu âyet-i kerime ve girişteki cümleler gösteriyor ki netice Cenab-ı Hakk’a aittir. “Benim görüşümü benimsemeli” şekilde düşünen kimseleri yazımızın başındaki giriş cümlerine havale ediyoruz. Allah için sevmek çok güzel bir duygu.

Netice itibariyle Üstadımızın dediği gibi “Vazifemezi yapıp, vazife-i İlâhiye’ye karışmamalıyız” diyoruz vesselâm...

 *MEKTUP* 

Çok kıymetli Yeni Asya Neşriyat yetkilisi;

Uzun bir süredir cezaevinde yatmaktayım. Cezamın bitmesine üç seneye yakın bir zaman var. Burada kaldığım süre zarfında zamanımı değerlendirme adına Üstad ile ilgili birçok eser okudum. Bu eserleri okurken Üstadın da uzun süre cezaevinde kalması beni en çok etkileyen bölümlerden oldu. Kalan süremi daha iyi değerlendirmek adına tüm Külliyatı anlayarak okumak istiyorum. Ancak maddî bir gelirim olmadığından dolayı kitapları bulmakta zorluklar yaşayabiliyorum. Eğer mümkünse orta boy Külliyat (muhafazası daha kolay) gönderirseniz beni ziyadesi ile memnun etmiş olursunuz. Eğer mümkün değilse en azından Sözler ve Lem’alar’ı, İslâm Yaşar’ın Nur Hareketi serisini, Üstadın bir duâ kitabını ve tavsiye ettiğiniz birkaç kitabı kargo ile yollarsanız çok çok sevinirim.

Allah ebeden razı olsun.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanal İstanbul uyarıları

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    Demokratik ittifaklar kurulmalı

    Libya için ABD devrede

    İşte “oruç” tesbiti

    Beşiktaş 2019'u galibiyetle tamamladı

    Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

    Yerli otomobil heyecanı

    Trabzon Valiliği: Örtü yangınları tamamen söndürüldü

    İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

    Meteoroloji yurt genelini uyardı

    TFF: VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmaz

    Hindistan'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    'Sığınma isteyen Uygurları geri yollamayacağız'

    Kazakistan’da feci kaza: Ulusal yas ilan edildi

    Sözcü gazetesine ilişkin davada kararlar açıklandı

    Elazığ'da 12 artçı sarsıntı daha gözlemlendi

    Dedemin ses kayıtları Almanların elinde

    Kanal projesine değil yatırıma ihtiyaç var

    Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dayanışma devam etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İmam hatipliler ve demokratik değerler
    Cevher İLHAN

    “Aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır”
    Sebahattin YAŞAR

    “Sen neden ağladın?” diyememek
    Genel

    Libya için ABD devrede
    Mehmet ÇETİN

    İhlâssızlıkla gelen şefkat tokatları -1-
    Genel

    Kanal İstanbul uyarıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    3 bin şehir hatları vapuru ağırlığında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.