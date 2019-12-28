İman hizmetinde birinci ölçü

* “Amelinizde rıza-i İlâhî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.” (21. Lem’a)

* “Risale-i Nur’un vazifesi, imanı kuvvetlendirip, kurtarmaktır. Dost ve düşmanı tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirliğe girmeyerek yapmaya mükelleftir.” (14. Şuâ)

* “Celâleddin-i Harzemşah: “Ben Allah’ın emri ile cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk’ın vazifesine karışmam.” (Lem’alar)

2004 yılından 2016 yılı 15 Temmuz tarihine kadar çok değişik suçlardan mahkûm olan kimselere kitaplar gönderdik. Kim kitap istedi ise ırkına, suçuna bakmadık. Hatta Hrant Dink’i öldürmekten sanık Ogün Samast dahil imanî hakikatleri pek çok kimselere gönderdik. Bu gönderdiklerimizden çok güzel geri dönüşler oldu. Tahdis-i nimet nev’inden belirtelim ki, Külliyatlar (yüzlerce), diğer kitaplarımız, gazetemiz, dergilerimizle (aylık 1.150 dergi) koğuşlar “NUR DERSANELERİ” oldu. Bu güzel tablolara bize gelen yüzlerce mektup şahittir. Bu hizmetlerdeki tek hedefimiz Cenab-ı Hakk’ın rızası idi.

Bu dönemde yakınımdaki kimselerden “Bu insanlara gönderdiğiniz kitaplarla, Nur Talebesi olan var mı, çıktıktan sonra kaybolup gidiyor mu? Boşuna uğraşmayasın... “ şeklinde tepkilerle hiç karşılaşmadık.

15 Temmuz’dan sonra Risale-i Nur Külliyatı ve diğer yayınlarımıza olan talepler çok arttı.

Cezaevlerinde doluluk oranı 2-3 katına çıktı. Biz yine ırkına, suçuna, cemaatine bakmadan isteyen herkese yayınlarımızı gönderdik.

Hatta Medrese-i Yusufiye ekibimizin maddî sponsorlarından biri “Külliyat isteyen herkese muhakkak gönderin, biz arkanızdayız” demişti. Kendisine Allah razı olsun diyoruz.

Orantılı olarak Külliyat ve diğer yayınlarımıza talepler çok arttı.

Bu dönemde cezaevlerinde bulunan kimseler tahsilli, çoğu daha önce Risale-i Nurlar’ı okuyan kimselerdi. Büyük çoğunluğu ailecek mağdur olan kimselerdi.

Biz, yazının girişindeki ölçülerden yola çıkarak, hizmetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. Hizmetlerimizin neticesini düşünmüyoruz. Girişteki cümleler bizim yol göstericimiz. Elimizden gelen hizmetleri yapıp neticeyi düşünmeyerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Medrese-i Yusufiye ekibimize, şahs-ı manevimize çok güzel duâlar aldık, almaya devam ediyoruz.

Bu güzel hizmetler devam ederken, yakınımızdaki bazı kimseler bu hizmetlerimize netice odaklı bakarak tepkilerini belli ettiler.

Dedim ya, hizmetlerimizi Allah rızası için yapıyoruz. İman hakikatlerini ulaştırdığımız kimseler “Yeni Asya cemaatine dahil olmalı, Yeni Asya gazetesine abone olmalı v.b.” şeklinde bir fikrimiz yok. (Olurlarsa elbette ki güzel olur.) Cenab-ı Hakk’ın Peygamberimize (asm) “Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, ancak Allah dilediğini doğru yola iletir” buyuruyor. (Kasas Sûresi 56. âyet)

Öyle ise bu âyet-i kerime ve girişteki cümleler gösteriyor ki netice Cenab-ı Hakk’a aittir. “Benim görüşümü benimsemeli” şekilde düşünen kimseleri yazımızın başındaki giriş cümlerine havale ediyoruz. Allah için sevmek çok güzel bir duygu.

Netice itibariyle Üstadımızın dediği gibi “Vazifemezi yapıp, vazife-i İlâhiye’ye karışmamalıyız” diyoruz vesselâm...

*MEKTUP*

Çok kıymetli Yeni Asya Neşriyat yetkilisi;

Uzun bir süredir cezaevinde yatmaktayım. Cezamın bitmesine üç seneye yakın bir zaman var. Burada kaldığım süre zarfında zamanımı değerlendirme adına Üstad ile ilgili birçok eser okudum. Bu eserleri okurken Üstadın da uzun süre cezaevinde kalması beni en çok etkileyen bölümlerden oldu. Kalan süremi daha iyi değerlendirmek adına tüm Külliyatı anlayarak okumak istiyorum. Ancak maddî bir gelirim olmadığından dolayı kitapları bulmakta zorluklar yaşayabiliyorum. Eğer mümkünse orta boy Külliyat (muhafazası daha kolay) gönderirseniz beni ziyadesi ile memnun etmiş olursunuz. Eğer mümkün değilse en azından Sözler ve Lem’alar’ı, İslâm Yaşar’ın Nur Hareketi serisini, Üstadın bir duâ kitabını ve tavsiye ettiğiniz birkaç kitabı kargo ile yollarsanız çok çok sevinirim.

Allah ebeden razı olsun.