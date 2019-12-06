Medrese-i Yusufiyelere takvim

“Üstad Hazretleri ve talebelerine yapılan zulümler, anlık öfke gösterileri halinde ortaya çıkacak radikal hareketi değil (bu zulümler değişik şekilde devam ediyor), aksine ideallerini takip noktasında daha fazla gayret vererek, ilâve bir enerjiyi doğuruyor. Daha fazla KİTAP okuyarak, daha fazla KİTAP ve TAKVİM dağıtarak, daha fazla insanı Nur Talebesi yaparak zalimlerden tam intikam almış olunuyor.” (M. Kutlular - İşte Hayatım)

Yazılarımıza mecburiyetten kısa bir ara verdik (10 ay). Mehmet Kutlular Ağabeyin girişteki tavsiyesine uyarak çok güzel hizmetler yaptık. Medrese-i Yusufiye hizmetlerimize sahip fedakârların sayısı arttı. Mağdur kimselerin ve yakınlarının maddî, manevî duâları çoğaldı. Üstadımızın ”Her hadise, başlangıcı veya sonu güzeldir” dediği hakikati bizde yaşamış olduk.

Teknoloji vasıtalarının güzel kullanılırsa çok güzel bir nimet olduğunu yaşadık.

*MEKTUP*

(Kar yağınca geleceksin)

Selamünaleyküm saygıdeğer Hasan Muharrem Okur Ağabey,

Özellikle kızımın doğum günü için, ona göndermiş olduğunuz kitaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kızımın doğum günü için kitap göndermeniz talebimi daha önce bulunduğum ... T tipi kapalı cezaevinden size iletmiştim ve siz de bu talebimi karşıladığınız için çok mutlu oldum. Şu anda ... Kapalı cezaevinde bulunuyorum. 10.10.2019 tarihinde buraya nakil oldum.

Saygıdeğer hocam;

Günler, haftalar, aylar, yıllar gelip geçiyor. Bizler sabırla Rabbimin inayetinin tecelli etmesini bekliyoruz. Bugün açık görüşümüz vardı. 4 yaşındaki kızım, sormasından korktuğum “Baba işin ne zaman bitecek?” sorusuna, yine, her zamanki gibi “Az kaldı” deyince cevap verdim. O da “Yani kar yağınca geleceksin” dedi. Bizim için, yani kızım için yeni hedef karın yağması ve babasının eve gelişi ve onunla karda oynaması. Rabbim inşaallah yavrularımızın umutlarını, hayallerini gerçeğe dönüştürür. Hakkınızı helâl edin bunları neden yazdığımı bilmiyorum, ama bir anda kalemimden çıkıverdi işte.

Ağabey, her yerde olduğu gibi burada da sizlerin eseriyle şenleniyor ortamımız. Geçen sene buraya TAKVİM göndermiştiniz ve çok hoşuma gitmişti. Çok güzel hazırlanmış. Eğer mümkünse bu sene de koğuşumuz ve şahsım için birkaç tane takvim gönderir misiniz.

Ağabey tekrardan Allah razı olsun. Hayırlı işleriniz olsun inşaallah. Allah’a emanet olun.

Bizimle İrtibat: (0532) 471 53 52