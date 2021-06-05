Sıkıntıların üstesinden gelebilmek

Bilindiği üzere, “Rüyada Bir Hitabe”de, her asrın meb’usları içinde bulunur münevver bir meclis Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’ye:

“Ey felâket, helâket asrının adamı!” şeklinde hitap eder. Son yıllarda müşahede ettiğimiz pek çok felâket ve helâket bu ifadeyi tasdik ettiriyor. Âlem-i İslâm’ın hali, ülkemizde yaşanan içtimaî çalkantılar, maddî manevî hastalıklardaki tırmanış ve sair musîbetler, insanlara ziyadesiyle tesir ediyor. Bu tesir maddî ve manevî âlemimizde bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Bediüzzaman Said Nursî, asrın sorunlarını ifade ederken, elbette dermanı ifade etmeden bırakmıyor elhamdülillah. “Çok tecrübelerle ve bilhâssa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kat’î kanaatim gelmiş ki: Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir.

Meşgul olmadığım zaman o musîbet tezauf (katlanarak) edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder.” (Şuâlar)

Bu ifadeden ve Risale-i Nur Külliyatı’nın sair yerlerindeki Risale-i Nurlar’la iştigalin “Kalpte rahat ve sürur”a vesile olduğu ifadelerinden anlaşıldığı üzere maddî ve manevî tazyikler Risale-i Nurlarla iştigal ile hafifliyor. İnşaallah Risale-i Nur okumalarımızı ve hizmetlerimizi arttırarak bütün sıkıntıların üstesinden gelebiliriz. Âcizane, tahdis-i nimet suretinde belirtelim ki ekip olarak Medrese-i Yusufiye hizmetleriyle hemhal oldukça, Risale-i Nurlar’ı müştaklara ulaştırma gayretiyle faaliyetlerde bulundukça bizlerin de maddî manevî sıkıntılarımız Allah’ın izniyle hafifliyor. Yine “Rüyada Bir Hitabe” eserinden “Musîbet, şerr-i mahz olmadığı için, bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar” ve “Evet ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sâdâ, İslâm’ın sâdâsı olacaktır!”

Müjdeleriyle yazımızı noktalayarak bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

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Külliyat gönderebilir misiniz?

Uzun bir süredir cezaevindeyim. Burayı mümkün olduğu kadar değerlendirme çalışıyorum. Bu bağlamda Risaleler büyük bir kaynak oluyor benim için.

Ben koğuşda bulabildiğim kadar Risale-i Nurlar’dan istifade etmeye çalışıyorum. Ancak Külliyatın hepsi elimizde mevcut değil. Hem burada okumak hem de tahliye olduğumda evimde ailemle faydalanmak istiyorum. Onun için Külliyata ihtiyacım var. Sizin büyük bir gayret ile talep edenlere gönderdiğiniz öğrendim, bana da imkânınız ölçüsünde lügatlı Külliyat gönderebilir misiniz. Çalışmanızda başarılar diler, duâlarınızı beklerim. Allah’a emanet olunuz. Binler selâmlar.

(Son gelen mektuplardan)