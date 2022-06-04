Türkiye Neşriyat Komisyonu, Yeni Asya içinde önemli bir hizmet birimi. Hatta kanaatimce en önemli hizmet birimimiz.

Bu komisyon Türkiye’nin 12 bölgesinden seçilen Neşriyat Temsilcileri ve Yeni Asya A.Ş. idarecilerinden meydana geliyor. Ayrıca komisyon gerekli gördüğü kimseleri de komisyona ilâve edebiliyor.

Duâlarınızla, bu komisyon bir çok iman-Kur’ân hizmetine vesile olacak inşaallah. Acizane, Türkiye Neşriyat Komisyon Sekreteri olmamız hasebiyle, gazetemiz başta olmak üzere her türlü neşriyatımızın gelişmesi için sizden gelecek teklifler şevkimize şevk katacağınızı düşünüyoruz ve tekliflerinizi bekliyoruz.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

Selamün Aleyküm,

Size bol bol selam ve dua ederim. İnşaallah sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Risale-i Nur’a yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah razı olsun. Ben bu mektubu size ... t tipi kapalı ceza evinden yazıyorum. Bu hizmetlerinize cezaevinde tanık oldum. Cezaevinde ve yanımda Risale-i Nur kitapları olmadığından sizden Risale-i Nur talebinde bulunacağım. İnşaallah gönderirsiniz mümkünse tabi, eğer gönderirseniz orta boy olursa iyi olur. 1- Sözler 2- Lem’alar 3- Şualar 4-Mektubat 5- Mesnevi-i Nuriye 6-Tarihçe-i Hayat 7- İşarat’ül İ’caz.

Allah’a emanet olun. İnşaallah birgün tanışırız.

NOT: KHK’lı mağdur kimselere KÜLLİYAT çalışmamız devam ediyor. Ulaşabildiğimiz kimselerden bol bol dua alıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.

Bizimle irtibat için: 0532 471 5352