Yeni Asya: Zor günlerde bir sığınak

Bu hafta başında, üniversiteyi bitirmesine az kalmış bir öğrenci kardeşimizden güzel bir yazı geldi. Köşemiz de bu yazıyı yayınlayacağız:

“Allah razı olsun.

“Benim gözümde en mühim hizmet bu.. Naçizane kanaatim böyle.. Diğer bazı arkadaşların da Nurlu hizmetleri olabiliyor, fakat bu asırda onlar çok silik kalıyorlar nazarımca.. Nasıl Risale-i Nur sair tarikatler ve yollar v.s. içerisinde parlıyor; Bu asrın garib ve perişan insanlarına ‘Bunlar da insandır.. Bunlar da din kardeşimizdir...’ diyen ve hak ve hakikatin Nurlu çizgisinde yürüyen Yeni Asya ailesi de sair Nurdan kardeşlerinin arasında pırlanta gibi parlıyor.. Uhuvvet Risalesi’ni veya lâhika hapishane mektuplarını okumak marifet değil... Yeni Asya ailesi bünyesinde bunlar yaşanıyor. Kendi kendime diyorum ki ‘Siz Okuyucu iseniz.. Siz Yazıcı iseniz.. Yeni Asya da yaşayıcıdır.’

“Üstadımız bir gün Sungur Ağabeye Nurlar’dan bir yer okutuyor. Okuturken durdurup diyor ki, ‘Sungur, senin kalbinin derinliklerindeki mana Hasan Feyzi’nin gözleri önündedir.’

“Ben de içimden bazen diyorum ki, bazılarının dilinin ucundaki manalar Yeni Asya ailesinin gözleri önündedir, ellerinin içlerindedir, hayatbahş soluklarındadır. Hayatbahş soluk mu? Bunu iltifat olsun diye yazmadım. Bakınız, musîbetzede kardeşlerimiz arasında küskünler var. İnsanlara küsen, İslâm’a küsen ve Nurlar’dan kaçan tipler var. ‘Aman durun, iman boyunduruğunuzu çıkarmayın’ diye içten içe kalbim titriyor. Hele de ‘Müslümanlık buysa...’ deyip kaçtıklarını gördükçe ne kadar üzülüyorum, bunu anlatmak mümkün değil. ‘Bakın Nurculuk Yeni Asya’nınki gibi olur’ diye MY hizmetlerini örnek gösterdiğim oluyor. Ve fark ettim ki o kırık kalplerin dinlendikleri bir liman oluyor Yeni Asya.

“Şahıslara değil hizmetlerinedir övgüm, Hasan Muharrem Bey ve Kâzım Bey ve bazı yazarlar pekçok seviliyorlar maşallah

“Belimizi biraz doğrultmayı ve neşriyat hizmetlerine ‘çorbada bizim de tuzumuz bulunsun’ mülâhazasıyla dahil olmayı bekliyoruz. Şimdilik birkaç öğrenci kardeşimizin yükü var üzerimde abi maalesef... Elhamdulillah çok aşırı zorlanmadan değirmeni çevirmeye çalışıyoruz. Az kaldı... Yakında mezuniyetleri olacak inşallah. O zaman belki bize de nasip olur o pırlanta neşriyat hizmetlerine dahil olmak..”Hani kimse ‘Geçecek bugünler inşallah. İyi olacağız’ demez de siz kendi kendinize dersiniz ya..:) Orası son nokta. Orası iyileşmeye başladığımız yer.

“Hakikat varken hayallerle, hülyalarla avunmak lüzumsuz geliyor bana, ama tevafuk hatırına yazmak isterim ki, dün gece bir evde olduğumu gördüm. Mutfakta salonda hanımlar var, işliyorlar. Ne olup bittiğini, nerede olduğumu anlamaya çalışıyorum. Salonda yaklaşık sekiz dokuz kişi bir masanın çevresinde oturmuşlar. Biraz ihtiyarca hanımlar... Tesettürlüler... Biraz geride ve daha alçak bir tabureye de ben oturuyorum. Nur sohbetiymiş... ‘Allah Allah... Virus varken nasıl toplanıyorlar ki? Ne şimdi bu?’ diye düşünüyorum. Neredeyim ben.. Neredeyim ben derken.. Güya hanımların ...........:daki İstanbul’un herhangi bir semtindeki dersanesiymiş. Yeni Asya falan diyorlar.

“Muhtemelen önemsiz ve değersiz şeylerdir bunlar. Küçük ve ehemmiyetsiz aynacığımıza yansımacıklar... Ama şöyle hissettim; ‘Acaba Yeni Asya ailesine bir takdir, tebrik var olabilir mi? Belki benim gibilere de bir teselli olabilir mi?’ Neyse.. Önemli değil

“Allah razı olsun... İyi ki varsınız... MY hizmetleri için teşekkür ederim. MY ekibi ve Yeni Asya ailesi ve ismen hususî olarak günde 5 defa duâmızdasınız. Rabbim maddî manevî hastalıklarımıza şifa versin. Allah’a emanet olun

Not: Ramazanın son haftasını yaşıyoruz. Cezaevlerine hediye etmek için hazırladığımız HEDİYE KİTAP KAMPANYAMIZ devam ediyor. 16 yıldır güzel bu hizmetleri birlikte yaptık. Maddî imkânlarımızın artması ile yapabileceğimiz çok hizmetler var. DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.