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13 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Hz. Ali’den tavsiyeler

Halil ELİTOK
13 Mart 2022, Pazar
Hz. Ali’nin hayatımıza dair ve hayatımızda mihenk taşları mesabesinde olan tavsiyelerini maddeler halinde arz etmek istiyorum:

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Nerede olursan ol hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa adaletten ve Haktan ayrılma.

Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma. Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı affetmeyin.

Şeref, fazilet ve edepledir. Asıl ve neseple değildir.

Haksız kazanç ve ahlâksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

Yanında Allah’ın, Resûlullah’ın (asm) ve evliyanın sünneti olmayan kimsenin elinde hiçbir şey yok demektir. Allah’ın sünneti sırrı gizlemek; Resûlullah’ın (asm) sünneti insanlar arasında güzel ahlâk ile idare yolunu bulmak; evliyanın sünneti de insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktır.

Sözlerinin amellerinden sayıldığını bilen kimse, az konuşur ve ancak kendisini ilgilendiren şeyleri söyler.

Ahlâkın ahlâksızların elinde oyuncak olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlâkını ortaya çıkarır. İnsanlara faydası olmayanları, ölülerden sayın gitsin.

Ey insan; senin için dün geçmiştir. Bir daha geri gelmez. Yarın ise kesin değildir. O halde dem bu demdir… İçinde bulunduğun anı iyi değerlendir.

Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur.

Dil pek keskin bir kılıçtır. Kan akıtmadan can yakar.

Ahlâkını güzelleştir ki, Allah hesabını hafifletsin.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır.

Sırrını iki kimseden başkası bilmesin. Sen ve Rabbin.

Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur.

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol. Annen ve Babanın.

Senden vazgeçene rağbet etme.

Sıkıntı ve musîbetlere karşı iki şey ile Rabbine sığın; Sabır ve Namaz

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.

Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır.

Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider.

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikâr olur.

Düşünme ve sevinme! Zamanın sana ne sakladığı bilinmez.

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Sabır iki kısımdır; belâya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Fazilet, gücü yettiğinde affetmektir.

Mürüvvet; insanın, kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır.

Sabır iki türlüdür: istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.

Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece, söz sizin esiriniz, söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

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