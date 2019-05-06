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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ramazanın gölgesi

Halil ELİTOK
06 Mayıs 2019, Pazartesi
6 Mayıs 2019 Pazarı Pazartesiye bağlayan gece teravih kılınarak idrak edeceğimiz Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden azamî derecede istifade edebilmek için, içinde bulunduğumuz Şaban ayının son günlerini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.

Çünkü; Şaban ayının son günlerinde bir hutbe irad eden Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan ayının kıymetinin iyi bilinmesi, Ramazan ayının feyzinden âzamî derecede istifade edilmesi için ve Mü’minlerin Ramazan ayına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir takım tavsiyelerde bulunmuştur.   Hz. Selman (ra) anlatıyor:

“Resululah (asm), Şaban ayının son günlerinde bir hutbe îrad ederek Sahabe-i Kirama şöyle tavsiyelerde bulunmuştur”:

“Ey İnsanlar! Sizi büyük ve mübarek bir ay gölgeledi.

Ramazan ayı içerisinde bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır.

Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, Allah (cc) gündüz orucunu farz, gece ibadetini nafile kıldı.

Ramazan ayı içerisinde bir hayır işleyen, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur.

Ramazan ayında bir farz işleyen, diğer aylarda yetmiş bin farz işlemiş gibi olur.

Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise Cennettir.

Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır.

Ramazan ayında mü’minin rızkı bereketlendirilir.

Ramazan ayında kim bir oruçluyu iftar ettirirse, bu günahlarının bağışlanmasına, Cehennemden azad olmasına sebep olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.” Ashap:

“Ya Rasûlüllah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz” dediklerinde Hz. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Allah (cc) bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir içim su, yahut bir yudum süt ile iftar ettirene de verir.”

Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden kurtuluştur.

Ramazan ayında hizmetçisinin yükünü hafifleteni, Allah (cc) bağışlar ve Cehennemden kurtarır.

Ramazan ayında şu dört şeyi çok yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da müstağni sayılmazsınız.

Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet şunlardır:

1. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehâdet getirmek,

2. Allah’ı anıp istiğfar etmek,

Müstağni olmadığınız iki haslete gelince:

1. Allah’tan Cenneti istersiniz,

2. Cehennemden O’na sığınırsınız.

Ramazan ayında kim bir oruçluya su verirse, Allah’ta ona havuzun’dan öyle bir şerbet verir ki, artık Cennete girinceye kadar hiç susamaz.” 1

Ramazan-ı şerif ayının en önemli hususu insana kendisinden başkasını da düşünme özelliğini ve nefis muhasebesini kişiye yaptırmasıdır. 

Bu hususta Bediüzzaman Kastamonu Lâhikasında şöyle ifade eder: “Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalb, hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamaya, yardıma koşup vazife-i hakikiyesini ikinci derecede bırakır. Buna karşı Risale-i Nur’un şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp, keffaretü’z-zünûb ve bir riyazet-i şer’iyeye çevirebilirler. Alenen nakz-ı sıyamla Ramazan’ın hürmetini kıran bedbahtlara gelen o musîbet, masumları da incitir. Fakat Risale-i Nur şakirtleri ve masumları, o musîbeti lehlerine döndürüp, hayırlı bir riyazete kalb ederler, kanaat ve iktisatla karşılarlar.” 2

Ramazan-ı Şerif ayının her gününün Kadir Gecesi gibi geçmesi için Bediüzzaman’ın şu duâsıyla bitirelim: “Ramazanın her bir günü bir leyle-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i İlâhiyeden ümit ederiz.” 3

Dipnotlar: 

1- et-Tergib ve’t-Terhib, 2:94-95.

2- Nursî, Said; Kastamonu Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 149.

3- Nursî, a.g.e. s. 62. 

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