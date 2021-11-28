Yaratılış gerçeği

İnsanlar sureten ve sireten fevkalâde bir mükemmeliyetle yaratılmışlardır. İnsan gayet manidar bir mektubu Rabbanî’dir. Mektup okunmak için yazılır.

İnsan, muntazam bir Kaside-i Kaderdir. Kitab-ı Kebir-i Kâinatın sayfaları ve o sayfaların satırları ve o satırların içinde ilk kelimesini teşkil eder. Bunun içindir ki Cenâb-ı Hak insanı on sekiz bin âlemin kitabına fihriste olarak yaratmıştır. Bu sebepledir “Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliği arzu ettiğim için mahlûkâtı yarattım” hadis-i kutsisine Muhyiddin-i Arabî, şöyle mana vermiştir: “Mahlûkâtı yarattım ki, bana âyine olsun ve o âyinede cemâlimi göreyim.” Çünkü insan suretçe en güzel şekilde ve biçimde yaratılmıştır. Esma-i İlâhiyenin tccellileri insanda şekillenir.

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 1

Şu kâinatın her zerresi bir hikmete ve gayeye müteveccihtir. Kâinatta hiçbir şey boş ve abes olarak yaratılmamıştır.

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!” 2

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” 3

Bu âyetler gösteriyor ki, her insanın ilk vazife-i asliyesi Allah’ı bilmektir. Zaten yaratılışın gayesi de budur. Çünkü Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor:

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 4

Tablacı hükmünde olan (yani bağdan ve bahçeden meyveyi ve sebzeyi v.s. tezgâha getiren) insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba, asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

Cevap: Evet, o Mün’im-i Hakîki, (asıl sahibi) bizden, o kıymettar nîmetlere, mallara bedel olarak istediği fiyat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta, “Bismillâh” zikirdir. Âhirde, “Elhamdülillah” şükürdür. Ortada, bu kıymettar hârika-i sanat olan nîmetler; Ehad ve Samed olan Allah’ın mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek, fikirdir. 5

Gaye-i Hilkatin esas gayesinin Marifetullah olduğu şöyle ifade edilmiştir: “Katiyen bil ki; hılkatin en yüksek gàyesi ve fıtratın en yüce neticesi îmân-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makàmı, îmân-ı billâh içindeki mârifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nîmeti, o mârifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için sâfî sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i rûhâniyedir. 6

İnsan gerek maddî noktada olsun, gerekse mana noktasında olsun imkânı nispetinde mesuliyeti artmaktadır. İnsan her halûkârda elde etmiş olduğu nimetlerine karşı mesuliyetine müdrik olması ve müdrik olana da yardımcı olması gerekir.

İnsan sırf maddesiyle değil manasıyla da insandır. Mana olmadan maddenin değeri ve ehemmiyeti yoktur. Mana da insanın vazife-i fıtriyyesini ifa etmesine bağlıdır.

Kâinatta her şey Allah’a karşı vazifesini ifa ederken insanoğlunun bunu ihmal etmesi düşünülemez. Çünkü onun yaratılışına aykırıdır.

Dipnotlar:

1- Tîn Sûresi, 95/4.

2- Kıyamet Sûresi, 75/36.

3- Mü’minûn Sûresi, 23/115.

4- Zâriyât Sûresi, 51/56.

5- Nursî, Said; Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1993. s. 13.

6- Nursî, Said; Mektubât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994. s. 218.