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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Yeni Asyam

HALİL KIZILIRMAK
10 Nisan 2022, Pazar

İttihatla çıktın cenge

Çok silleler vurdun şerre

Mazhar oldun iltifata

Basının gülü Yeni Asya’m

 

Nice badireler atlattın

Verilen gözdağına aldırmadın

Hak’kı tuttun hak’kı söyledin

Basının gülü Yeni Asya’m

 

Zulüm, menfaat devri

Kuşatmıştı ülkeyi

Herkes suspus olmuşken

Sen haykırdın Yeni Asya’m

 

İçlerine sindiremediler seni

Ene’leri doludizgin niceleri

Kısmak için özgür sesini

Önüne serdiler dünya nimetlerini

 

Elinin tersiyle ittin onları

Yoktu eyvallahın nice bedeller ödedin

Haktan ve Hakikatten asla taviz vermedin

Basının gülü Yeni Asya’m

 

1970 de ihlâsla atılmıştı temelin

Hak, Hakikatı söylemekti emelin

Matbuat aleminde yoktu emsalin

Basının gülü Yeni Asya’m.

 

Matbuat aleminde Hakkı ve Hakikatı savunan, önüne serilen dünya nimetlerine aldırmayan ve bu doğrultudan asla taviz vermeyen Yeni Asya’nın 53. Sene-i devriyesini tebrik ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz.

İyi ki varsın Yeni Asya

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