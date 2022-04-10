Yeni Asyam

İttihatla çıktın cenge Çok silleler vurdun şerre Mazhar oldun iltifata Basının gülü Yeni Asya’m Nice badireler atlattın Verilen gözdağına aldırmadın Hak’kı tuttun hak’kı söyledin Basının gülü Yeni Asya’m Zulüm, menfaat devri Kuşatmıştı ülkeyi Herkes suspus olmuşken Sen haykırdın Yeni Asya’m İçlerine sindiremediler seni Ene’leri doludizgin niceleri Kısmak için özgür sesini Önüne serdiler dünya nimetlerini Elinin tersiyle ittin onları Yoktu eyvallahın nice bedeller ödedin Haktan ve Hakikatten asla taviz vermedin Basının gülü Yeni Asya’m 1970 de ihlâsla atılmıştı temelin Hak, Hakikatı söylemekti emelin Matbuat aleminde yoktu emsalin Basının gülü Yeni Asya’m. Matbuat aleminde Hakkı ve Hakikatı savunan, önüne serilen dünya nimetlerine aldırmayan ve bu doğrultudan asla taviz vermeyen Yeni Asya’nın 53. Sene-i devriyesini tebrik ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz. İyi ki varsın Yeni Asya

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