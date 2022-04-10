Yeni Asyam

İttihatla çıktın cenge
Çok silleler vurdun şerre
Mazhar oldun iltifata
Basının gülü Yeni Asya’m
Nice badireler atlattın
Verilen gözdağına aldırmadın
Hak’kı tuttun hak’kı söyledin
Basının gülü Yeni Asya’m
Zulüm, menfaat devri
Kuşatmıştı ülkeyi
Herkes suspus olmuşken
Sen haykırdın Yeni Asya’m
İçlerine sindiremediler seni
Ene’leri doludizgin niceleri
Kısmak için özgür sesini
Önüne serdiler dünya nimetlerini
Elinin tersiyle ittin onları
Yoktu eyvallahın nice bedeller ödedin
Haktan ve Hakikatten asla taviz vermedin
Basının gülü Yeni Asya’m
1970 de ihlâsla atılmıştı temelin
Hak, Hakikatı söylemekti emelin
Matbuat aleminde yoktu emsalin
Basının gülü Yeni Asya’m.
Matbuat aleminde Hakkı ve Hakikatı savunan, önüne serilen dünya nimetlerine aldırmayan ve bu doğrultudan asla taviz vermeyen Yeni Asya’nın 53. Sene-i devriyesini tebrik ediyor, emeği geçenleri kutluyoruz.
İyi ki varsın Yeni Asya