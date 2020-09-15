"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Demokrasi hizmetinden geri çekilmeyiniz

15 Eylül 2020, Salı
Demokrasinin doğru anlaşılması ve doğru tanımlanması için “Meşrûtiyetin ikinci yaşında” yollara düşen Bediüzzaman Said Nursî, Kürt aşiretlerinin içerisine rıhlet-i sayfiye (yaz seyahati), bilâd-ı Arabiyeye (Arap beldelerine) ise rıhlet-i şitâiye (kış seyahati) ederek daha iki yaşındaki demokrasiye yaz-kış çalışarak demokrasi lehindeki hizmetini göstermiştir.

“Dağ ve sahrâyı bir medrese ederek Meşrûtiyeti ders verdim. Birden bana göründü ki, Meşrûtiyeti gâyet garip bir sûrette telâkki etmişler. Her tarafın şüphe ve sualleri ağleb bir dereden gelmiş gibi gördüm. İşte, teşhis-i maraz için miftâh-ı kelâmı onlara verdim.” (Münâzarât) diyen Bediüzzaman, demokrasiyi anlatmak için rahat bir mekân, kolay bir zemin aramamıştır. Zor şartları ve imkânsızlıkları bahane etmemiştir. “Demokrasiyi bir kenara bırakalım, zamanla anlaşılır” dememiştir. Demokrasiyi anlayamamaktan gelen şüpheler sebebiyle sual soranlara “ne haliniz varsa görün” anlayışı ile yaklaşmamıştır. Madem bize lâzım ve elzemdir hemen onu anlayıp sahip çıkmalıyız anlayışı ile çalışmıştır. Miftâh-ı kelâm denilen anahtar kelimeleri onlara vererek suallerine yardım etmiştir. Bu sebeple Bediüzzaman’ı tanıyanlar ve anlayanlar demokrasi hizmetinde geri adım atıp köşelerine çekilemezler. Demokrasi hizmetinden kaçarak bu vazifeyi terk edemezler. Şahısçılık ve tek adamlık dolayısıyla demokrasinin güzel neticelerini görememek zihinlere şüpheleri ve sualleri getirmektedir. Bu şüphe ve sualleri halletmek ise demokrasi kılıfını geçirmiş şahısçılık sisteminin demokrasi ile bir alâkası olmadığını göstermekle mümkündür. Demokrasinin bütün şahısçılıklardan uzak olarak, hayatı hak, kalbi mârifet, lisânı muhabbet, aklı kanun olan bir sistem olduğunu anlamak ve anlatmak bu zamanda ciddî bir vazifedir.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Kovid-19 son salgın olmayacak"

    Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli

    Darbecilerin hayallerini gerçekleştiriyorlar

    Okullardaki tek tehlike korona değil

    '19 yaşında ama akciğerleri 60 yaşındaki bir insanın akciğerleri gibi'

    Dünyada son 24 saat

    Afrin'de terör saldırısı: 9 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

    'Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok'

    Şehit Türk Kızılay personeli Kıdıman, dualarla uğurlandı

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademelendirilmiş mesai' açıklaması

    ABD'deki ölü sayısı 198 bin 562'ye yükseldi

    Kılıçdaroğlu'ndan Muhittin Böcek açıklaması

    Ukrayna'dan Rusya'ya 'Kırım' tepkisi

    AB: Rusya'nın Kırım'da yaptığı seçimleri tanımıyoruz

    ABD'de o polisin görevine son verildi

    Belarus’ta 774 kişi daha gözaltına alındı

    Navalnıy'ın zehirlendiği teyit edildi

    "Tütün kullanımı hemen bırakılmalı"

    Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyona yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül’den 15-20 Temmuz’a
    Süleyman KÖSMENE

    Abdullah bin Ubey bin Selül - 1
    Ali FERŞADOĞLU

    Darbekatör alkışçıları; sakın karşıma çıkmayın!
    Ahmet BATTAL

    AB ve düşmanlıklar
    Faruk ÇAKIR

    Ne zamandan beri karşısınız?
    Risale-i Nur'dan

    Asıl hüner, kardeşinin ıslahına çalışmak
    Ahmet ÖZDEMİR

    “Ben burayı Yıldız Sarayı’na değişmem”
    Osman ZENGİN

    Evlilikte kırkıncı sene…
    M. Said BAYRAKLILAR

    Bundan adam olmaz
    Çetin ACAR

    Barla mektuplarında, Risale-i Nur (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.