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6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Barla Nur Talebelerinden Bahri Çağlar

Hasan ŞEN
06 Haziran 2024, Perşembe
1899 Barla doğumlu olan Bahri Çağlar Ağabey 1984’te yine Barla’da vefat etmiştir.

Kendisi ile ilk karşılaşmamız Barla Medresesinde oldu. Bir akşam namazını kılarken, elbisesiyle o kadar Üstad’a benziyordu ki hayretle seyrettik. Bazılarımız “Yahu Üstad mı geldi acaba?” diye tereddüde düşmüştü. 

Bahri Ağabey ile çeşitli zamanlarda görüştük. Barla’lılar Ankara’ya iş için giderler. Bahri Ağabey de “Üstad Hazretlerinden izin alayım sonra gideyim.” diye Üstad Hazretlerine gelir ve Ankara’ya iş için gitmek istediğini söyler. Fakat Üstad Hazretleri müsaade etmez ve biraz şiddetle “Gitme kardeşim. Sakın gitme çünkü o şehrin üstüne her an lanet yağıyor. Onun için gitme.” deyince “Peki der.” “İstanbul için ne dersiniz?” Deyince, “İstanbul’a git…” diye müsaade eder.

Daha çok hatıralar var. Barla Yokuşbaşı Mescidi imamı Muhacir Hafız Ahmed’in damadıdır. İsmi çok yerde geçer. Cenab-ı Hak, rahmet eylesin.

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