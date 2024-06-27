Görüştüğümüz Ağabeyler

Risale-i Nur cemaati içinde bulunduğum altmış yıl boyunca birçok Nur Talebesi ile görüştüm.

Risale-i Nur hizmetkârları ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bu yüce davada hizmet eden yirmi sekiz ağabey ile görüştüm. Bunun haricinde birçok Nur hizmetkârı ile de görüşme imkânım oldu. Bunların bir kısmını kitabımda hatıralar olarak yazdım. Fakat hepsini ve her ağabeyin hatırasını yazmam çok zaman alacağı için görüştüğüm ve hatırladığım ağabey ve kardeşleri kısaca yazmak isterim.

1-Molla Hamid Ağabey ile birkaç defa görüşüp sohbet ettik

2-Abdülvahid Tabakçı ağabey ile bir-iki sefer görüştük.

3-Ali Çakmak ağabey ile çok az görüştük.

4-Ali Demirel ağabey ile çok görüştük.

5-Gıyasettin Emre 1954 yılında bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. Doğumu 1919, vefatı 2008 Konya. İzmir’de büromuzu ziyaret etti ve dersimize katıldı. Üstat Hazretleri kendisini görünce: “Gıyas, Gıyas…” diye sarılırmış. Rahmetli Adnan Menderes ile birçok hatırası vardı. 1957 yılında DP’den milletvekili oldu. 1960 ihtilalinden sonra Yassıada’da kaldı. Beş yıl hapse mahkûm oldu.

6-Hattat Hamid Aytaç. Kendisini ziyaret ettiğimizde onun hat sanatında ne kadar ileri olduğunu anladık. Ressam Pablo Picasso’nun hat sanatını gördüğü zaman söylediği şu söz hatırıma geldi: “Biz bu seviyeye seneler sonra gelebilirsek, kendimizi bahtiyar sayabiliriz.”

Hattat Hamit’in şu sözleri hiç aklımdan çıkmaz: “Biz eskiden cuma günleri tatil yapardık ve o gün hatta çalışmazdık. Fakat ertesi gün yani cumartesi günü acemilik olduğundan cumartesi günü yazdığımız elifi kırk yıl sonra görsek ‘Bu acemice yazılmış deriz. Yani bir gün ara vermek hat sanatında büyük bir kayıptır.”

7- Rahmi Erdem. “Bediüzzaman Hazretleri ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi” ve “Davam” gibi bazı kitapları bulunan Rahmi Erdem ile sanırım 1970’li yıllarda görüşmüştük. O sırada kendisinden bir binek araba almış ve bir kısım senetler vermiştik. Aldığımız o vasıta ile çok şehirler gezmiştik. (Türkiye’de 56 vilayet.)

8-Hamdi Sağlamer. Özel arabamızla gezerken kendisini Samsun’da görmüş ve şiir hususunda çok istifade etmiştik.

9-Mustafa Gül ağabeyi Sav’da evinde ziyaret ettik. O yaşlı haliyle bize meyveler getirip hizmet etmişti.

Cenab-ı Hakk hepsinden razı olsun ve cennetine alsın. Âmin.