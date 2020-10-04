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4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

İttihad’dan Yeni Asya’ya

Hasan ŞEN
04 Ekim 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi’nde +1 kampanyasını görünce bizim Yeni Asya okuyucuları olarak bunu yapacaklarını düşünürken hayalimde bazı hatıralar canlandı.

Elden dağıtım meselesi de gündeme gelince bir zamanlar yani altmışlı yıllar İttihad Gazetesi’ni elden dağıtımını zevkle yaptığımız günleri ve daha öncelere giderek şimdi ahiretin en güzel yerlerinde olduklarını tahmin ettiğimiz kahramanların çıkardıkları Zülfikar, o kapatılınca Uhuvvet isimli küçük gazeteleri düşündüm.

Yeni Asya’nın temelinde bulunan İttihad Gazetesi’ni elden dağıttığım için ve bu mukaddes hizmette az da olsa bir payım olduğu için ve otuzsekiz (38) yıldır Yeni Asya Gazetesi’nin fedakâr kardeşlerimle beraber İzmir Temsilciliği’ni devam ettirdiğim için Cenab-ı Hakk’a şükrettim. Tire Temsilcimiz Celâl Keseli’nin ifadesiyle (Yarım Asırdır İzmir’de Yeni Asya Gazetesi’ni dalgalandıran kahramanlara selâm olsun) Fakat bugün yeni bir hizmet çalışması yapmamız lâzım geliyor. +1 ve E-gazete aboneliği. 

Benim sonsuz itimad ettiğim bu okuyucu kitlesinin bunu da en güzel şekilde yapacağına inancım tamdır. Allah yardmcımız olsun. Yeni Asya hakkında yazdığım birçok şiirden bir tanesini takdim ediyorum.

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