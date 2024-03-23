Yeni Asya’ya selam

Yeni Asya 55. yılında da hiç taviz vermeden yoluna devam ediyor. Bunda fedakar çalışanlarının ve okuyucularının büyük hissesi var.

Merhum Kutlular Ağabey “Risale-i Nur davasının müdafii olarak istikametle yolumuza devam ediyoruz” demişti. 55 yıl öncesini hatırlıyorum. Ondan önce İttihad çıkmadan evvel İzmir’de Zülfikar, o kapatılınca Uhuvvet isimli gazeteler çıkmıştı. Daha öncesinde Konya’da Mustafa Kırıkçı; Bediüzzaman, o kapatılınca Bediülbeyan gazetelerini çıkardı. Bir ara Ankara’da İhlas gazetesi de çıktı. İttihad’ı İzmir’de hem alıp okuyor, hem dağıtıyorduk. Bütün bunlar, cemaatle beraber istikamet çizgisinde yürümek için gösterilen gayretlerin neticeleriydi. Gazete bunun için lazımdı. Yeni Asya bu çizgiyi devam ettiriyor. Çok tehlikeli yollardan geçip çok badireler atlatarak, ama asla taviz vermeden. Selam sana Yeni Asya.

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