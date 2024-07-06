"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

'Marifet iltifata tabi'

Havva KÜÇÜK KONUR
06 Temmuz 2024, Cumartesi
Marifetin engin denizinde iltifatın gemisini bulanın daha denizden korkusu kalır mı? Girdapların, fırtınaların, çukurların içinde de kalsa, ruhî mutmainliğini kaybeder mi? İlmin, hikmetin, gönül aydınlığının kıymet-i harbiyesiyle tanışan, başka kıymetlere yüzünü döner mi?

Her yerde geçerli bir kaide değil midir bu? Her zaman geçerliliğini koruyan… İlim, hikmet taliplilerini arar. Sanat, marifet müştaklarına döner. Bu bir meftun olma hikâyesi midir, yoksa karşılık bekleme mi?  

Tahsin ve tebrik etmek, birer teşvik kamçısıdır. Güzelliği, iyiliği, kabiliyeti, yapılan herhangi bir beceriyi tebrik etmek, fiilin sahibi için müşevviktir.  

Üstadın 11. Söz'de dediği gibi;

"Her cemal ve kemal sahibinin kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca..."

Demek ki güzellik ve hüner sahibi kendi güzelliğini, hünerini görmek ve göstermek istiyor. Peki, nasıl görecek?

Yine 11. Söz'de bunu da şöyle anlatıyor:

"Bir vechi: Bizzat nazar-ı dekaik-aşinasıyla görsün. Diğeri: Gayrın nazarıyla baksın."

İnsanlarda da vahid-i kıyasi babından, başka özellikler olabildiği gibi bu da var. Bir sanat, marifet, maharet ortaya koyduğunda, kendi kendine beğeniyor. Yetmiyor, başkalarına da gösteriyor. Onların da tahsinle, teşvikle karşılamaları, maşallah demeleri hoşuna gidiyor. Onun içindir ki, marifet iltifata tabi demişler.

Öyle çok bir şeye ihtiyaç olmuyor bile bazen. İnsanın bir şeye kendini inandırması için, tek bir bakış, tek bir söz, kelam, tek bir hareket yetiyor. Hani bazen mesleklerde de olur. Öğrencilikte de..  

Öğretmenlik yaparken bir gün sınıfta 'paylaşmak' konulu bir kompozisyon yazdırmıştım. Konumuz zekâttı ve biz de zekâtın paylaşma tarafına vurgu yapmıştık. Kompozisyonlarını yazdılar, getirdiler. Bir Türkçe hocamızla değerlendirdik ve en güzel olanları seçip gazetede kendi köşemde değerlendirmiştim. Gazetede yazınız çıktı dediğimde havalara uçmuşlardı. O anki sevinçlerini, heyecanlarını, mutluluklarını unutamıyorum. Hemen gazeteyi nasıl alabiliriz diye sormuşlardı. Böyle bir şey işte.. Teşvik... Ondan sonra yazmaya devam ettiler mi bilmiyorum ama o anki yazarak kendilerini ifade etme becerisi bile zihinlerinde tatlı bir anı olarak kalacak.

 İltifat, marifetin devamına vesile olsa gerek. Aslında iyi şeylerin artarak çoğalmasına, kötü şeylerin de bigâne kalınmasından dolayı karanlıkta kaybolup gitmesine vesile…

Mevla, insanlardaki hayır cihetini harlayanlardan, çiçek açtıranlardan eylesin.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail işgale devam edecek

    Z kuşağını omurga hastalıkları bekliyor

    Değersizleşen öğretmen yeterli eğitim veremez

    Gazze’nin %90’ı yerinden edildi

    Marketin enflasyonu TÜİK’ten 4 kat fazla

    Hani rasyonel zemine dönülecekti?

    Enflasyon kime göre düştü?

    Havalimanlarında yeni dönem

    Fransa, Portekiz'i eledi

    Zamlara tepkiye dahi engelleme geldi

    Doğu Türkistanlılar iade mi edilecek?

    “Pandemiler Yüzyılı” kapıda

    Esenler'deki 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi

    'En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek'

    Esir takası önerisini görüşmek için Doha'ya gitti

    Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

    İngiltere Başbakanı istifa etti

    Hamas ateşkese yönelik son girişime olumlu yanıt verdi

    Kırgızistan'da darbe girişimi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye geçiş planı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman amelde Şâfi’idir ve her meselede ona uymuştur
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Elmas kılıç ve cam şişeler
    Cevher İLHAN

    “Payızda cüceler sayıldı” mı?
    Ömer Örtlek

    Medine İrfaniye Medresesi’nde Risale-i Nur sohbeti
    Genel

    Gazze’nin %90’ı yerinden edildi
    Genel

    Fransa, Portekiz'i eledi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Marketin enflasyonu TÜİK’ten 4 kat fazla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.