"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Zıtlıklar

Havva KÜÇÜK KONUR
30 Aralık 2023, Cumartesi
Sokak lambaları her gece karanlığı aydınlatırken, bizim buralarda ne işimiz var diyorlar mıdır acaba?

Kendimiz gibi aydınlık olan yerlere gidelim diyorlar mıdır? Bazen hayat böyledir. Terslikler, zıtlıklar bir aradadır. Herkes usulca görevini yapar. Karanlık karanlığını, aydınlık aydınlığını... Alayişi nümayişi yoktur hadiselerin. Bir örgüdür her şey ve her ilmek olması gereken yerdedir. Bu bir kusur mudur, eksik midir? Hayır. Bu hayatın normal seyridir.

Kafamızdaki kurduğumuz fanusun şartlarımızı zorlaması, tamamen bizimle ilgilidir. İlla bu şu şekilde oturursa hayat düzene girecek dediğimiz ‘illa’larımız, inatlarımız ve tek bir açıdan bakarak bulduğumuz çözümler... Hepsi ama hepsi bizimle ilintili, bize endeksli. Kibrimizin elimize verdiği, gururumuzun önden götürdüğü yollar, hep bir ulaşılmazın, erişilmezin tasviri gibi.. Halbuki... Gidiyor işte hayat, istediği gibi. Hiçbir şeyi takmadan, bir şey üzerinde yürümeden, kafamızdaki düzeni altüst etme pahasına.. Gidiyor işte.

Şartların olgunlaştırması, başımıza gelene sadakte diyebildiğimiz ölçüdedir. Kendimizi bir bilinmeze değil de, önümüze konan taşlara basarak ilerlediğimiz taşkın bir nehirde, o taşları koyana teslim ettiğimiz gibi bir teslimiyete bırakırsak, işte o zaman hadiseler arkamızdan gelir, bize tabi olur. Tamamen her zerremizle, güvenmenin kollarına kendimizi bırakır gibi.. Zihnimizi, hissiyatımızı Rabbimizin terbiye edişine salabildiğimiz, bırakabildiğimiz nisbette olgunlaştırır hadiseler. Yoksa aynı şey başımıza yüz kere de gelse, hep aynı kayboluşlar, yokoluşlar, çöküşlerle dolu bir süreci yaşamaya devam ederiz.

Çok mu zor oldu? Peki, sustum. 

Bugün yağmur var zaten. Her şeyiyle öyle usulcacık gelir, damlalarını bırakır ve işi bitince öyle güzel toplar ki bohçasını.. Yağmurun varlığı bile ne büyük tatlılık, ibretlik, tefekkürlük... Hayy isminin yeryüzüne damla damla inişi, indirilişi, gönderilişi gibi.. Usulcacık, tantanasız, sessiz... Her damla ‘illa şuraya düşeceğim’ deseydi, ne büyük kaos olurdu, düşünebiliyor musunuz? Ama öyle olmuyor işte. Onlar hep rahmetle iniyor yeryüzüne. Nerede ihtiyaç varsa, nerede istihdam edilecekse, kendine düşen yoldan yavaşça iniyor ve huzurla görevini yapıp kayboluyor.

Bizim bencilliğimize, şımarıklığımıza, ‘ben biliyorum’culuğumuza, ‘yolumu kendim istediğim gibi çizerim’ciliğimize ne güzel bir ibret dersidir.. 

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Skandal

    Gazze’nin %40’ında açlık riski

    Eşi benzeri görülmemiş çocuk katliamı

    Emekliler için intibak yasası şart

    Guterres: İnsanlık acı çekiyor

    TFF-Galatasaray-Fenerbahçe: Süper Kupa finali ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir

    Güney Afrika, İsrail'e "soykırım davası" açtı

    Yurdun batısının yağmurlu, diğer bölgelerinin yağışsız olması bekleniyor

    Diyarbakır'da midibüs kontrolden çıktı: 27 yaralı

    Alıkonulan Filistinliler, çeşitli işkencelere maruz kalıyor

    Nüfusun yüzde 91'i açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin 7 sürücü adliyede

    Ukrayna: Yapılan füze saldırısı sonucu 6 ölü, 28 yaralı

    BM: Batı Şeria’da yerleşimci dehşeti yaşanıyor

    Filistinliler Mescid-i Aksa'da Cuma namazına hasret kaldı

    Zelenskiy: Rusya 110 füze fırlattı

    Boeing "737 Max" tipi uçaklarını kontrole çağırdı

    Rusya: Varlıklara el koymak çok ciddi sonuçlar doğurur

    Filistin'deki soykırım dünyanın gözleri önünde devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Skandal
    Cevher İLHAN

    Cemaatleri devlete eklemleme
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Eski GS başkanı ezber bozdu!
    Mehmet ÇETİN

    Anlamakta zorlanıyorum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O taahhütler unutulmasın
    Osman ZENGİN

    Ankara Maltepe sohbet mekânının açılışında bulunduk
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Mikail YAPRAK

    “Mukadderat-ı Beşer piyangosu”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Medresetüz’zehra projesi için geldim, maaş dilencisi değilim!..”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.