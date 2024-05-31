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31 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Dijital dünyada fenomen çocuk olmak

Hediye Ballıkaya
31 Mayıs 2024, Cuma
Sosyal medya, hayatımızda oldukça etkin rol oynamaya başladı.

Günümüzde sesimizi duyurduğumuz mecra ya da yaptığımız işleri paylaştığımız bir küçük köy haline geldi. Sınırları olmayan uçsuz bucaksız, sonsuz bir âlem gibi insanın içinde kaybolmaya müsait bir ortam. Diğer yandan da Allah (c.c) yolunda, hakikatleri neşretme noktasında helal şekilde kullanacağımız bir nimet. İnsanoğlu olarak bizler de bu konuda her gün imtihandayız. Sosyal medya bizi yutacak mı, yoksa salih işlerimize hizmetkâr mı olacak?

Gel gelelim çocuklarımıza. Onlar ne yapsınlar ki! Karşılarında rengarenk, cıvıl cıvıl, hareketli bir dünya. Onları böylesi bir dünyayla başbaşa bırakmak, dünyevileşme adına yüzlerini ahiretten dünyaya çevirmek olur. Sosyal medyada fenomen olan çocuklara gelince, onlar ebeveynleri vesilesi ile o âlemde görünüyorlar. Daha çocuk yaşta ev içindeki her halleri yansıyor. Sosyal medya aracılığı ile çocuklarını paylaşan aileler, aslında çocuklarını kullanarak para kazanmaya çalışıyor. Çocuklar ile ilgili paylaşımlar, çok ciddi sonuçlara sebep oluyor. İstismarcılığa davetiye, siber zorbalık için kullanmak, umarsız bir kuşak yetiştirmek, şizofrenik parçalanmışlık... Gelin bu konuda uzmanlar ne diyor bir göz atalım:

AYHAN ALTAŞ (Uzman Klinik Psikolog): ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKTAN FARKLI DEĞİL 

“Sosyal medya hepimizin hayatının içinde, insanlar artık oradan sosyalleşiyor. Çocuklarının videolarını ve fotoğraflarını paylaşmaları da bu kapsamda anormal bir durum değil. Eğer insanlar çocuklarının videolarını ve fotoğraflarını sayfa etkinliğini artırmak, daha fazla kişiye ulaşmak için bunu yapıyorlarsa da burada bir suistimalden bahsedebiliriz.

ORHAN TOKER (Bilişim uzmanı): AİLELER ÇOCUKLARA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ

“Anne babalar çocuklarını kullanarak videolar üretiyor ve bunun üzerinden para kazanıyor. Burada esas sorun çocukların anne babası tarafından da olsa, üzerlerinden para kazanılması, istismar edilmesi sorunu. Ama bundan şikayetçi olanlar, çocuk istismarından değil de, anne babanın bundan para kazanmasından rahatsız. Anne babalar çocuğu üzerinden para kazanmamalı, onlara bakmalı, güvenliğini sağlamalı. Birinci sorumlulukları bu.”

DOÇ. DR. HALDUN NARMANLIOĞLU (Marmara Ü. Öğretim Üyesi): ÇOCUKLAR AİLELERİ TARAFINDAN METALAŞTIRILIYOR

“Sosyal medyayı gözetim altına almak çok zor. İnternetin doğası engellenememe üzerine... Ama eyleme geçilmiş olması güzel. Metalaşma nedir? Bunun kanuni bir karşılığı olması gerekir ki, ona göre yaptırım uygulansın. Kim belirleyecek metalaştırma olup olmayacağını? Hukukçulardan ve pedagoglardan destek alınması, kanuni dayanağının olması gerekir. Bunlar kısa süreli önlemler. Bunun yerine uzun vadeli düşünüp, dijital medya okuryazarlığı konusunun üzerine eğilmek gerekir.” (sabah.com.tr, 12.06.2022)

Bizim yol göstericimiz Nurlarımız ne diyor, bir de ona bakalım: “Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadaşlarım! Bu hubb-u cah cihetinden gelen dessas ehl-i dünyanın hafiyelerine veya ehl-i dalâletin propagandacılarına veya şeytanın şakirtlerine deyiniz ki: “Evvelâ rıza-yı İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü ve istihsânı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter. İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in’ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür; yoksa arzu edilecek birşey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez.”

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