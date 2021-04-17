İftar ve sahur nedir?

ÇOCUK VE RAMAZAN - Hazırlayan: Hediye Ballıkaya

- Babacığım bugün ne yapalım? - İftar olunca orucumuzu açacağız ya o vakte kadar oyun oynayalım mı? - Tabi oynayalım da, iftar nedir babacığım? - Haydi puzzle yapalım. Yaparken sana bunları anlatayım. - Evet getirdim haydi başlayalım. - Akıllı oğlum orucumuzu açtığımız akşam ezanındaki vakte iftar diyoruz. Sahur vakti ise gece kalkınca o vakitler. Çocukken de bende hep karıştırırdım. Sahur vakti bir bardak su içmek bile çok sevaptır. Hem sahura kalkmak sünnet. Peygamber Efendimiz (asm) tavsiye ediyor. Elhamdülillah ne kolaylık ve güzel bir dinimiz var oğlum.

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.