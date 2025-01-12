Sünnete uy, sevabı yakala!

Bir kavram - Hediye Ballıkaya

Herkese merhaba canlarım! Nasılsınız? Bizi sorarsanız iyiyiz elhamdülillah! Bugün sizlerle ‘Peygamberimizin (asm) sünnetlerini’ konuşacağız.

Sünnet nedir?

Günlük hayatın içinde yaptığımız davranışları sevgili Peygamberimizin (asm) yaptığı gibi yapmaya çalışmak ve içimizden geçirmek sünnettir. Sünnete uymak oldukça önemlidir. Rabbimiz şu âyeti ile bize bildiriyor: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmran: 31.)

Evet arkadaşlar, sünnete uymak aslında pusula gibidir. Geminin kaptanına güvenmektir. Rotamızın doğruluğundan emin bir şekilde güvenle yol almaktır.

Örneğin su içerken oturarak ve üç yudumla içmek hem sünnet, hem de çok sağlıklıdır. Uyumadan önce yapılan sünnetler ise şunlardır; uyku kıyafetimizi giymek, dişlerimizi fırçalamak (varsa misvak kullanmak), abdest almak, “bismillah” diyerek sağ tarafımıza dönüp yatmak. Uyuyuncaya kadar da bildiğiniz sûre ve duaları okuyabilirsiniz. “Biz bunları zaten yapıyoruz” dediğinizi duyar gibiyim. Bunları yaparken Peygamber Efendimizi (asm) düşünüp salâvat getirdiğimizde, işte tam da sünnet sevaplarını toplamış oluruz. Üstelik Üç Aylar’da olduğumuz için sevapların kat kat arttığı bir zamandayız. Haydi sünnetlerde yarışalım, sevapları yakalayalım!