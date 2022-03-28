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28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Anne-babaların tavsiyeleri

Hüseyin GÜLTEKİN
28 Mart 2022, Pazartesi
Anne-baba evlenecek olan kızına:

“Bak kızım evlenmekle senin için artık yeni bir hayat başlıyor. Bu yeni hayatın, yanımızda geçirdiği hayattan belki farklı olacak. Yaşantı tarzı, âdetleri, alışkanlıkları belki de senin alışık olmadığın şekilde olacak. Bu günden itibaren dünyada da ahirette de beraber olacağın beyinin olması muhtemel hatalarını, kusurlarını müsamaha ile karşılayıp, onu her haliyle kabul edip, kanaat edersen sen de huzurlu bir hayat geçirirsin. O artık senin isteyerek ve beğenerek seçtiğin beyin ve aile reisindir. Onun meşru olan isteklerini yerine getirirsen, o da sana değer verecektir. Bu durum evlilik hayatınıza fazladan huzur ve mutluluk katar.” 

Ne güzel tavsiyeler, ne kadar yerinde telkinler değil mi? 

Evladının huzurunu ve mutluluğunu düşünen böyle ebeveynlerin yanında maalesef bir de evlatlarının sözde mutlulukları düşünen ama farkına varmadan onların evliliklerini tehlikelere sokacak yanlış telkinlerde bulunan anne-babalar da var. 

İşte bir örnek: “Bak kızım evlenecek olsan da sen evladımızsın. Bak bakalım eşini beğenirsen mesele yok... Beğenmezsen; baba evi her zaman açık, geri gelebilirsin... Haklarından taviz verme… Şimdiki erkeklere güven olmaz… Maaşın var, kendini ezdirme, minnet etme... Bize kalırsa soyadını bile değiştirme... Tamam mı kızım bu söylediklerimizi unutma.. ” 

Yuva yıkıcı bir taviye değil mi? Aşırı şefkatten evlatlarına iyilik yapayım derken kötülük yapan nice anneler babalar…

Güzel bir örnek daha: “Oğlum ömrümüz sona ermeden senin evlilik mürüvvetini gördüğümüz için anne-baba olarak mutluyuz. Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bu münasebetle sana bazı tavsiyelerimiz olacak. Evlilik hayatı bekarlık hayatına benzemez. Bizimle olan münasebetlerin eşin ile olan münasebetlerine benzemeyebilir. Eşinin senin mizacına, alışkanlıklarına uymayan farklı halleri ve davranışları olabilir. Bunlara nazar-ı müsamaha ile bakıp, hoş karşılamaya çalışacaksın. Çünkü insanların mizaçları farklıdır. Haydi bakalım bu tavsiyelerimizi inşallah unutmazsın...

Bunlar da bazı anne-babaların evlenecek olan oğluna yaptıkları kendilerine göre faydalı telkinler ve tavsiyeler: “Bak yakışıklı oğlum; aslında o kız sana layık olmayan, doğrusu bizim de beğenmediğimiz bir kız. Ama madem beğenmişsin, hayırlısını diliyoruz. İnşallah pişman olmazsın... Şu tavsiyelerimizi aklından çıkarma: Sen aile reisisin artık. Ailede erkeğin sözü geçerlidir. Eşin kesinlikle sana uymak zorundadır. Uyarsa ne ala; uymasa onunla senin geçimin zor olur. Kadınlar fazla yüz vermeye, şımartmaya gelmez oğlum.” 

Böyle bir tavsiye ile aile yuvası kurulabilir mi?

Evlenecek olan evlatlarına, olması gereken çok yerinde ve doğru telkinlerde ve tavsiyelerde bulunanlardan olmak lazım.

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