"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Diyanet üzerine düşeni yapmalı

Hüseyin GÜLTEKİN
27 Kasım 2023, Pazartesi
Toplumdaki manevi erozyonu, ahlaki aşınmayı, daha da korkuncu, bilhassa gençler arasında artan ateizm gibi inançsızlıkları fark edip geç de olsa geçenlerde Diyanet İşleri Başkanlığı bu tehlikelere temas ederek, bazı tedbirlerin alınmasına işaret etti.

Bu tehlikelere karşı kimlerin, hangi makamın, hangi kurumun tedbir ve çare düşünmesi gerektiği noktasında maalesef bugüne kadar başta Diyanet teşkilatı olmak üzere kurumdan herhangi bir açıklama duymadık.

Diyanet’in toplumda yaşanmakta olan manevi savrulmanın farkına varması, bu gidişattan endişe ediyor olması ve acilen tedbirlerin alınmasına işaret etmesi elbette iyi bir gelişme.

Bu kötü gidişatı önleme noktasında elini taşın altına koyarak, tedbirler alınmasını istemek ilahiyatçıların öncelikli vazifesi olmalı. 

Toplumun geleceğini tehdit eden, imanı ve itikadı hedef alan saldırılardan herhalde Diyanet kurumunun haberi vardır.

Bizi idare edenlerin kutuplaştırıcı ve kavgacı dilinin, olduğu gibi topluma yansımasının sonucu olarak; insanların birbirlerine başka gözle baktıklarından, Diyanet’in habersiz olduğu elbette düşünülemez. Göz kamaştıran avizeleriyle, camilerimizde; bayram ve Cuma namazlarının dışında namazlarda saf tutan, ekseriyeti yaşlı on beş-yirmi kişiden başka kimselerin olmadığından da her halde Diyanet yetkilileri haberdardır.

Camilerimizde, uzunca bir zamandır, gerek okunan Cuma ve bayram hutbelerinde, gerek yapılan vaaz-ü nasihatlerde zaman zaman, gizli veya açık veya dolaylı olarak malum siyasi partinin propagandasının yapılmasının, birlik ve beraberliğimizi ciddi manada zedelediğinden, cami cemaatinde dahi istenmeyen ihtilaflara, kırgınlıklara sebep olduğundan Diyanet yetkililerinin haberdar olduklarını tahmin ediyoruz.       

Üstlendikleri vazifelerinin şuurunda olup sorumluluklarını bihakkın yerine getirmenin gayretinde olan bazı hocalarımızı tenzih ederek, bazı hocalarımızın hâl ve davranışlarıyla topluma örnek olabilme noktasında veya camide cemaate numune-i imtisal olabilme noktasında bazı hatalarının bulunduğunun da Diyanet yetkilileri her halde farkındalar.

Dine ve dindarlara hizmet gibi ulvî, şerefli bir vazife ile mükellef olan Diyanet kurumu yetkililerinin, uzunca bir süredir toplumumuzda yaşanmakta olan manevi erozyondan ve ahlaki aşınmadan son derece üzüntü duyduklarını ve bu gidişattan endişe ettiklerini tahmin ediyoruz.

İç açıcı olmayan bu gidişata sebep olan, yukarıda bahsettiğimiz, bilerek veya bilmeyerek işlenen hataların ve kusurların düzeltilmesi icap eder. Bu çerçevede, hiç değilse Diyanet; amiriyle memuruyla bütün personeli ile üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirebilirlerse inanıyoruz ki ülkemizde yaşanmakta olan sıkıntılar ve problemler bitmese de asgariye inecektir inşallah.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya kamuoyu Filistin için ayakta

    Ömer M. Koç’tan Gazze çıkışı: Dehşet içinde izliyor

    Medya kalmadı ki, medya patronu kalsın

    ‘Kışlaya, okula, camiye siyaset sokmayın’

    Fenerbahçe geriden gelerek 3 puana uzandı

    Adalet olmayınca para kaçıyor

    Açlık sınırı 15 bin 548

    50 günde 20 bin Filistinli, İsrail tarafından katledildi

    İsveç’te cami düşmanına tepki

    "İnsan hakları doktrini çökmüştür"

    AFAD: 16 ilde 198 kişi kurtarıldı

    5,1 milyon kişi kamuda çalışıyor
    📷

    Filistin'e destek dünya çapında çığ gibi büyümeye devam ediyor

    İsrailliler Netanyahu'nun "bir an önce" istifa etmesini istiyorlar

    Kocaeli ve Düzce'deki kuvvetli rüzgara dikkat!

    İzmir'de sokaklar su altında kaldı

    Çözüm: Bağımsız Filistin Devleti

    Eğitimde çalışan çocuk tehlikesi

    Gazze’de umutlar kaybolmasın

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Hazan veya istiğfar mevsimi…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mesih, Mehdi, Müceddit…
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda cem meselesi
    Genel

    Dünya kamuoyu Filistin için ayakta
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazı âyet ve kıssalar niçin tekrarlanır?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Diyanet üzerine düşeni yapmalı
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarlarında Yeni Asya
    M. Said ZEKİ

    “Rahatımızı kaçırma Greta!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.