İlk düğme yanlış iliklenince...

12 Eylül 1980 Askerî darbesine kadar Üstad’ın tavsiyeleri istikametinde Demokratlara nokta-i istinat olmuşsunuz, iktidara gelip başarıları için duâ ederek yardımcı olmuşsunuz ve reylerinizle açıktan destekte bulunmuşsunuz.

Münafıkane darbe ile beraber yüz seksen derece bir dönüş yaparak, maalesef darbecilerin saflarında yer almışsınız. Daha da ötesi cuntacıları alkışlayıp, başarıları için duâcı olup, nokta-i istinat olmuşsunuz. Bununla kalmayıp, hazırladıkları anayasalarına destek vermiş ve % 92 gibi bir oranla kabulü için katkıda bulunmuşsunuz. Siyasî yasakların kalkmaması yönünde rey kullanmakla kalmayıp, devamı için propagandalarda bulundunuz.

Nurlar’daki ölçü ve prensiplerle hiçbir alâkası olmayan bu akıl almaz tavır ve tercihlerinizden sonra da herhangi bir nedamet duymadan “Ne yapalım yani! Ortada demokrat olan parti yok ki” demeye başlamışsınız.

Siyasî yasakların kalkmasıyla beraber, bu defa da darbecilerin izniyle siyaset alanında boy gösteren ANAP’ın hakikî demokrat olduğunu söyleyerek senelerce nokta-i istinat oldunuz.

Merhum Özal’ın vefatıyla beraber siyaset alanında Demokrat siyasî kadrolar olduğu halde, bu defa da yıldızı parlatılarak öne çıkarılan ve senelerce karşı çıkarak, tasvip etmediğiniz Erbakan Hoca’nın partisine nokta-i istinat olarak reylerinizle destek vermekte bir beis görmediniz.

Şimdi de Erbakan Hoca’nın rahle-i tedrisinden geçmiş, onun bir zamanlar dâvâ arkadaşları olan Üstadın siyasî noktadaki duruşlarını kesin bir dil ile reddettiği mevcut iktidara 17 yıldır nokta-i istinat olup, duâ ediyor ve taraftar olmakta bir beis görmüyorsunuz. Hem de siyaset alanında gerçek Demokratlar olduğu halde şimdiki iktidarın demokrat olduğunun propagandasını yapmaya devam ediyorsunuz.

Bilindiği gibi gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, sonraki bütün düğmelerde yanlış ilikleniyor. Seksen darbesiyle beraber yanlış kulvarlara, çıkmaz sokaklara girince bir daha doğru yolu bulamadınız. Şimdiki iktidar da dahil olmak üzere başından beri destek vererek saflarında yer aldığınız hiçbir partinin gerçek Demokratlar olmayıp, tam tersine hakikî Demokratları siyaset alanından tamamen silmek için meydana çıkarılan çakma demokratlar olduğunu ortaya koydukları yanlış uygulama ve icraatlarla ayan beyan görüldü.

Maksadım eski defterleri karıştırıp, yanlışlarınızı ortaya dökmek değil. Herkesin, her kesimin şahsî siyasî tercihlerini beğenemesek de saygıyla karşılarız. Ama Risale-i Nur’u referans göstererek, Bediüzzaman’ın çağlara ışık tutan değişmez, şaşmaz ikaz ve tavsiyelerini görmezden gelerek Nurculuk adına sergilenen yanlış tavır ve tercihlere karşı kimse bizden sessiz kalmamızı beklememeli. Ulvî dâvâmızın lekelenmemesi ve zedelenmemesi için serd-i kelâm etmeyi uygun gördük.