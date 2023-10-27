"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?

İbrahim Aktaşcı
27 Ekim 2023, Cuma
Vaktiyle, Karadeniz sahilinde, av tüfeğiyle Rusya’ya doğru ateş eden Ofluları gören Hoca sorar: Oğlum ne yapıyorsunuz?

Oflular cevap verir: Rusya’yla savaş ediyoruz!

Oflu Hoca bu cevabı beğenmez ve Oflulara nasihatte bulunur: Koskoca Rusya’ya tüfekle savaş mı olurmuş? Yıkın oradan bir gürgen ağacı, oyun içini. Barut, saçma ne varsa doldurun, sonra gümmm...

Oflular, ilçenin ileri gelenlerinden olan Oflu Hocanın söylediklerini harfiyen uygulayıp, “Bismillah” diyerek ateşlerler. İnfilak eden kütük sebebiyle yüz kadar Oflu şehit(!) olur.

Haberi alan Oflu Hoca deniz kenarına gider, ellerini arkadan bağlar, çenesini kaldırıp mağrurane denize bakarak kendi kendine şöyle der: Bu kıyıda bile yüz kişi öldüyse, Rusya’nın halini düşünemiyorum!

Oflu Hocanın kıssasını okudunuz. Sıra “offf dedirtenlerin” hikâyesinde…

İsrail’in Filistin’e karşı başlattığı kıyımın on beşinci gününde MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; 24 saat içinde ateşkesin sağlanamaması halinde Türkiye’nin gereğini yapacağını duyurdu.

Ofisindeki saati 17:25’te durdurmuş olan Bahçeli’nin İsrail’e verdiği 24 saatlik mühlet Türk medyasında gündem oldu. Gün boyunca; “24 saatin dolmasına şu kadar kaldı, ha doldu, ha dolacak” şeklinde haberler yapıldı. Nihayetinde 24 saatlik süre dolduğunda, Bahçeli’nin bu paylaşımının kuru bir tehdit olduğu yönünde yorumlar geldi. 

Sonradan anlaşıldı ki bu yorumları yapanlar büyük resmi göremeyenlerdi!

ABD Başkanı Biden; ekonomiyle ilgili başlıkların konuşulduğu bir basın toplantısı düzenliyordu. Henüz canlı yayın yeni başlamışken, Biden; “Acil Durum Odası’na gitmem gerekiyor çünkü halletmem gereken başka bir konu var.”  diyerek canlı yayını terk etti. 

Biden’ın ayrılma sebebi; kimilerine göre Beyaz Saray’daki acil bir durumdan, kimilerine göre ise Biden’ın sağlık problemlerinden kaynaklanıyordu.

Hatta Biden’ın bir yapay zeka robotu olduğunu düşünenler, Biden’ın düşük pil uyarısı vermesi sebebiyle toplantıyı terk ettiğini bile ileri sürdüler. 

Söylediğimiz gibi, onlar büyük resmi göremeyenlerin ta kendileriydi. Devlet Bahçeli tartışmaya son noktayı koydu ve şunları söyledi:

“‘Neredeydi 24 saat?’ diye soran Amerikan uşakları, Biden saat kaçta dinlenme ofisine gitti?”

Evet, Bahçeli’ye göre Biden’ın canlı yayını terk etmesinin sebebi Bahçeli’nin verdiği 24 saatlik mühlet! Yani Bahçeli diyor ki: “Biden bile bu kıyıda canlı yayını terk ettiyse, karşı kıyıdaki İsrail’in halini düşünemiyorum…”

Filistin meselesinde, milliyetçilik duygusu ve mülteci düşmanlığının etkisiyle, “Filistin’den bize ne” diyenlerin sayısının giderek arttığı bu günlerde, Bahçeli’nin MHP adına böyle bir açıklama yapmasını ve Filistin’e destek vermesini takdir ve tebrik ediyoruz.

Ancak caydırıcılığı ve yaptırımı olmayan bu tarz uçuk kaçık açıklamalar, uluslararası alanda Türkiye’nin itibarını zedeliği gibi, zalimin de daha da cesaretlenmesine sebep oluyor. Zalimler; “bakın 24 saat dahi doldu, hani ne yapabildiniz” diyorlar ve “bizi durduracak hiçbir güç yok” düşünceleri giderek pekişiyor.

Bu sebeple, bu tarz şahsî açıklamalardan kaçınmalı, devlet ve diplomasi düzeyinde karşılığı olan ve caydırıcı hamleler yapılmalıdır. 

Elbette çuvaldızı kendimize batırarak: Kendi vatandaşından esirgediği insan haklarını, uluslararası arenada başka bir millet için isteyen siyasiler, sizce ne kadar ciddiye alınır? 

Bizden söylemesi, kim üzerine alınırsa…

Okunma Sayısı: 1372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Salih

    27.10.2023 10:09:07

    Yıllar önce üniversitemizde vuku bulan bir öğrenci cinayeti nedeniyle, bütün medya öldürülen öğrencinin oruç tutmadığı için öldürüldüğünü yayarak, dönemin rektörüne ve dindarlara saldırıyordu. O dönemde, sadece Yeni Asya gazetesi, olayın siyasi bir kavga olduğunu anlatıyor, rektör ve dindarlara sahip çıkıyordu. Dönemin rektörü, gazetenin o sayısını çoğaltarak, üniversite ve şehirde çeşitli yerlere göndermiş, astırmıştı. Bu dönemde de Baçeli yağmasa da, görledi. Hiç bir şey yapmayanlardan daha iyidir!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

3 bin çocuk 1700 kadın öldürüldü

Allah bize yeter

Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

Öğrencilerin hayal kırıklığı

Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

İsveç’ten sınır dışı edilecek

Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

İsrail, insani yardıma da karşı çıkıyor

''Susturulmayacağım''

İsrail bir camiyi daha bombaladı

Gazze'de 29 bin konut tamamen yıkıldı

Mısır’da yerleşim yerine füze düştü: 5 kişi yaralandı

BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

Yahudi Fransız Yazar Cohen: Gazze için birlik olun

Dünya Guterres’in yanında

NYT: Hastaneyi İsrail vurdu

Açlık sınırı 15 bin lirayı geçti

Saldırılarda katledilen Filistinlilerin yarısı çocuk

Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Terör” iftirasıyla buraya kadar
Nurenda Yaşar Coşkun

Boykot nasıl yapılır?
İbrahim Aktaşcı

Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?
Şükrü BULUT

Mesele Filistin değil…
Enes Uyar

Allah’ın affettiği kullar
Risale-i Nur'dan

Asr-ı Saadet’ten de davet olunsam hakikatleri aynen ibraz edeceğim
Süleyman KÖSMENE

İsrail’in Filistinle imtihanı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Latif SALİHOĞLU

Darbe cuntaları ve ötesi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.