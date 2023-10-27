Bahçeli’nin saati günde kaç kez doğruyu gösterir?

Vaktiyle, Karadeniz sahilinde, av tüfeğiyle Rusya’ya doğru ateş eden Ofluları gören Hoca sorar: Oğlum ne yapıyorsunuz?

Oflular cevap verir: Rusya’yla savaş ediyoruz!

Oflu Hoca bu cevabı beğenmez ve Oflulara nasihatte bulunur: Koskoca Rusya’ya tüfekle savaş mı olurmuş? Yıkın oradan bir gürgen ağacı, oyun içini. Barut, saçma ne varsa doldurun, sonra gümmm...

Oflular, ilçenin ileri gelenlerinden olan Oflu Hocanın söylediklerini harfiyen uygulayıp, “Bismillah” diyerek ateşlerler. İnfilak eden kütük sebebiyle yüz kadar Oflu şehit(!) olur.

Haberi alan Oflu Hoca deniz kenarına gider, ellerini arkadan bağlar, çenesini kaldırıp mağrurane denize bakarak kendi kendine şöyle der: Bu kıyıda bile yüz kişi öldüyse, Rusya’nın halini düşünemiyorum!

Oflu Hocanın kıssasını okudunuz. Sıra “offf dedirtenlerin” hikâyesinde…

İsrail’in Filistin’e karşı başlattığı kıyımın on beşinci gününde MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; 24 saat içinde ateşkesin sağlanamaması halinde Türkiye’nin gereğini yapacağını duyurdu.

Ofisindeki saati 17:25’te durdurmuş olan Bahçeli’nin İsrail’e verdiği 24 saatlik mühlet Türk medyasında gündem oldu. Gün boyunca; “24 saatin dolmasına şu kadar kaldı, ha doldu, ha dolacak” şeklinde haberler yapıldı. Nihayetinde 24 saatlik süre dolduğunda, Bahçeli’nin bu paylaşımının kuru bir tehdit olduğu yönünde yorumlar geldi.

Sonradan anlaşıldı ki bu yorumları yapanlar büyük resmi göremeyenlerdi!

ABD Başkanı Biden; ekonomiyle ilgili başlıkların konuşulduğu bir basın toplantısı düzenliyordu. Henüz canlı yayın yeni başlamışken, Biden; “Acil Durum Odası’na gitmem gerekiyor çünkü halletmem gereken başka bir konu var.” diyerek canlı yayını terk etti.

Biden’ın ayrılma sebebi; kimilerine göre Beyaz Saray’daki acil bir durumdan, kimilerine göre ise Biden’ın sağlık problemlerinden kaynaklanıyordu.

Hatta Biden’ın bir yapay zeka robotu olduğunu düşünenler, Biden’ın düşük pil uyarısı vermesi sebebiyle toplantıyı terk ettiğini bile ileri sürdüler.

Söylediğimiz gibi, onlar büyük resmi göremeyenlerin ta kendileriydi. Devlet Bahçeli tartışmaya son noktayı koydu ve şunları söyledi:

“‘Neredeydi 24 saat?’ diye soran Amerikan uşakları, Biden saat kaçta dinlenme ofisine gitti?”

Evet, Bahçeli’ye göre Biden’ın canlı yayını terk etmesinin sebebi Bahçeli’nin verdiği 24 saatlik mühlet! Yani Bahçeli diyor ki: “Biden bile bu kıyıda canlı yayını terk ettiyse, karşı kıyıdaki İsrail’in halini düşünemiyorum…”

Filistin meselesinde, milliyetçilik duygusu ve mülteci düşmanlığının etkisiyle, “Filistin’den bize ne” diyenlerin sayısının giderek arttığı bu günlerde, Bahçeli’nin MHP adına böyle bir açıklama yapmasını ve Filistin’e destek vermesini takdir ve tebrik ediyoruz.

Ancak caydırıcılığı ve yaptırımı olmayan bu tarz uçuk kaçık açıklamalar, uluslararası alanda Türkiye’nin itibarını zedeliği gibi, zalimin de daha da cesaretlenmesine sebep oluyor. Zalimler; “bakın 24 saat dahi doldu, hani ne yapabildiniz” diyorlar ve “bizi durduracak hiçbir güç yok” düşünceleri giderek pekişiyor.

Bu sebeple, bu tarz şahsî açıklamalardan kaçınmalı, devlet ve diplomasi düzeyinde karşılığı olan ve caydırıcı hamleler yapılmalıdır.

Elbette çuvaldızı kendimize batırarak: Kendi vatandaşından esirgediği insan haklarını, uluslararası arenada başka bir millet için isteyen siyasiler, sizce ne kadar ciddiye alınır?

Bizden söylemesi, kim üzerine alınırsa…