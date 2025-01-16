"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Islığımı denesen hemen düşürürsün!

İbrahim Aktaşcı
16 Ocak 2025, Perşembe
Vaktiyle, memleketin birinde, adamın biri bahçe duvarını ördürmek için bir duvar ustası ile anlaşır. Usta duvarı örmeye başlar başlamasına. Ancak birkaç günde bitmesi gereken bahçe duvarı bir türlü bitmek bilmez.

Zira usta, duvara her taş koyduğunda bir iki adım geri çekilmekte ve duvarı seyrederek bir ıslık öttürmektedir.

Duruma canı sıkılan bahçe sahibi dayanamaz ve ustaya şöyle der: “Gardaş, sen duvarı ör. Islığı ben çalarım…”

Türkiye’deki yargılamaların uzun sürmesiyle ilgili olarak köşemizde çok sayıda yazı okudunuz. Bu konuyu çeşitli yönleriyle çok defa kaleme aldık. Bugün konuya hâkimin ıslığı yönünden bakacağız.

Adaleti tesis etmekle vazifeli hâkimleri en çok zorlayan şeylerden biri delil toplamaktır.

Davanın esası hakkında bir fikir sahibi olmak isteyen hâkim; çeşitli kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazar. Muhatap, ya hâkimin sorusunu cevapsız bırakır ya da istenilen şekliyle cevap vermez, hâkim bir kez daha müzekkere yazar. Bazı evrakların dosyaya kazandırılması lâzımdır. Bazen de dosyanın taraflarından birinin Adlî Tıp Kurumuna sevki ile muayenesi ve sağlık durumu hakkında rapor düzenlenmesi lâzımdır. Hakeza… Her defasında yazışma…

Adalet duvarını örmekle vazifeli olan hâkim, bu duvarı örerken, yazışma gerektiren her bir işte bir iki adım geri çekilmek ve ıslık öttürmek zorunda kalıyor. Böylece duvar bitirilemiyor.

Hâkime yardım gerek. İşte tam burada davayı takip eden avukatlar devreye giriyorlar. Mahkeme hâkimi, bir kuruma müzekkere yazarken, müzekkerenin üzerine bir de “filanca avukat elden takip yetkisine sahiptir” yazıyor.

Böylece yetkili kılınan avukat, mahkemenin ilgili kurumla olan yazışmasını âdeta bir posta görevlisi gibi elden takip ediyor.

Elden takip yetkisi alan avukat, hâkime, tabiri caizse “Gardaş sen duvarı ör. Islığı ben çalarım…” diyor.

Üzülerek ifade edelim ki bu dahi duvarın örülme hızına bir fayda sağlamıyor. Çünkü çeşitli kamu kuruluşları, elden takip yetkisini -cahilce- tanımıyorlar ya da hâkim adına ıslık çalan yetkilendirilmiş kişilere karşı yeni refleksler geliştiriyorlar. Hem de alıştıkları düzen bozulmasın diye.

Somut bir örnek verelim. Bedensel zararlar için açılan tazminat davalarında mahkemeler, muayene edilmesi ve hakkında rapor düzenlenmesi için ilgiliyi Adlî Tıbba sevk ediyor.

Takibini yaptığımız bir dosyada, mahkemeden elden takip yetkisi alarak, mahkemenin müzekkeresini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim etmek ve randevu almak istedik.

Adlî Tıp Kurumu (ATK) yetkilileri müzekkeremizi elden almadı ve tarafımıza bir telefon numarası vererek, ayın ilk iş günü, sabah erkenden bu telefonu arayarak randevu almamızı istedi.

Müvekkilimizin hak kaybı olmasın diye belirtilen gün ve saatte telefonun başına geçtik ve yaklaşık 200 kez arayarak telefonu düşürmeyi ve randevu almayı başardık. Telefonda bize randevu veren görevli, “arayan kimdir, kendisine yetki verilmiş midir” bunları hiç merak etmedi.

Nihayet bir saat içerisinde tüm randevular doldu. ATK sekreterliği ise bir sonraki ayın ilk iş gününe kadar “rahat rahat oturmaya” devam etti!

Buradan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı ve Adalet Bakanlığına seslenelim:

Mahkemelere, “Aysel git başımdan” demek bir suç.

Memurların duyar duymaz üç harfliler gelmiş gibi kaçmaya başladığı hâkimin ıslığına itibarını geri kazandırmak gerek.

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamas ile İsrail ateşkes konusunda anlaştı - Dünya genelinden ilk açıklama ve değerlendirmeler

    BM: Ateşkes sonrasına hazırız

    Çocuklar savaş mağduru

    Prof. Dr. Ahmet Yıldız: Kutuplaştırıcı dil ötekileştirir

    Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

    Depremzedeler hâlâ çadırlarda

    Memurlar iş bıraktı

    Netanyahu savaş suçlusudur

    Blinken protesto edildi: "Soykırım bakanı" - "Sizi affetmeyeceğiz"

    İsrail zaman kazanma oyunu oynuyor

    Gazze harap oldu, ateşkes müzakerede

    İsrail kabinesinde ateşkes çatlağı

    Rüzgârlar yangını büyütecek

    İsrail zindanlarında sistematik işkence var

    Galata’da miting, Ceyhan’dan petrol sevkiyatı

    Köprü ve otoyol zamlarına büyük tepki

    Üretim maliyetinde Balkanlarda birinciyiz!

    İşgalci İsrail ordusu, Şam'ın 20 kilometre yakınında!

    Nihayet ateşkese çok yakınız

    En Çok Okunanlar

    Zafer AKINCI

    Af meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasete yeni format mı atılıyor?
    Cevher İLHAN

    “İmralı süreci”nin senaryoları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Şerlerin, zararların yaratılması şer değildir
    Abdurrahman AYDIN

    Risale dersinin usûlü hakkında bir müzâkere -2
    Ahmet BATTAL

    Yapay zekâ arafı: Dünyevî ve ruhanî bilgi
    Muhammed Okur

    Kâinata açılan pencere: Yeni Asya TV
    Faruk ÇAKIR

    Suriye’yi kim fethetti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.