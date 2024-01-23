"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Ufo gören masum seçmen

İbrahim Aktaşcı
23 Ocak 2024, Salı
Avrupa Birliği’nin para birimi olan Euro’nun üzerinde hangi resimlerin olduğunu biliyor musunuz?

Yazımızın, “vatandaşın Doları Euro’yu gördüğü mü var nereden bilsin?” ekseninde, ekonomi üzerinden devam edeceğini düşündüyseniz yanıldınız.

Euro’ların üzerinde insan yüzü yoktur. Çünkü AB için şahıslardan ziyade sistem ve birlik önemlidir. Üstelik, insan yüzü olmadığı gibi, birliğe üye ülkeler arasında kıskançlığa sebep olmasın diye, Euro’ların üzerine gerçek değil hayalî mekanlar çizilmiştir. Ta ki hayaller gerçek olana dek.

Hollanda’nın “Spijkenisser” kasabası, bir tür “trollük” ve “işgüzarlık” yaparak, Euro’ların üzerindeki hayali köprülerin sahicilerini kasabalarına inşa etmişler. 

Kasabaya gelen ve bu anektodu bilmeyen ziyaretçiler de bu duruma epeyce bir şaşırmış. Spijkenisserliler de gerçeği bilmeyen bu turistlere hava atmayı ihmal etmemişler.

Gerçeği bilmeyen turistlere hava atan Hollandalılar’ın hikayesini okudunuz. Şimdi sıra gerçeği bilmeyen seçmene hava atan Türk’lerde.

“Axiom Space” isimli Amerikalı bir şirket, “ticari uzay uçuşu” isimli bir proje geliştirdi ve geçtiğimiz günlerde bu uçuşların üçüncüsü yapıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılan ve tamamı Avrupalı astronotlardan oluşan “yolcular” arasında, bilet parası Türkiye Devleti tarafından ödenen, Türk Astronot(!) Alper Gezeravcı da vardı. 

Bu ticari uzay uçuşu, Türk Basınında da büyük ilgi gördü. Uçuş öncesinde televizyonlarda geri sayım başlatıldı. Şehir meydanlarında dev ekranlar kuruldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçuş öncesinde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, “2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Gezeravcı’nın uçuşunu gözyaşları içinde izleyen binler, “artık uzayda biz de söz sahibiyiz” sloganı attılar. Oysa uzaya fırlatılan “SpaceX Falcon 9”un tek bir cıvatası dahi Türkiye’nin değildi.

Savunma sanayinin seçmen üzerindeki cazibesini iyi bilen Erdoğan ve iktidar medyası, binlerce insana, bir hayali gerçekmiş gibi sundu. Bu hayale inananların sayısı da ne yazık ki epeyce bir fazlaydı.

Seçimler yaklaşıyorken, “Uzaya giden Türk” hikayesini sonuna kadar kullanmak ve dibini sıyırmak isteyen Erdoğan’ın canını sıkan tek şey ise Gezeravcı’nın konuşmasıydı.

Gezeravcı, hemen uçuş öncesinde yaptığı ve tüm dünyada canlı yayınlanan konuşmasında, Erdoğan’a değil M. Kemal’e selam çaktı. Böylece biletin parası Erdoğan’ın cebinden (!) çıkarken, alkışlar M. Kemal’e gitmiş oldu.

Gezeravcı’nın M. Kemal’e selam çakması, Türkiye’deki muhalifleri de galeyana getirdi. Gezeravcı için “Erdoğan’ın torpillisi” “bizim paralarımızla uzaya gidiyor” yorumları yapan Kemalistler, Gezeravcı şeflerine selam çakınca ağız değiştirdiler. Böylece Gezeravcı bir anda Kemalistlerin gururu oluverdi.

Erdoğan’ın savunma sanayi üzerinden seçmeni tava getirmesi, muhalif seçmenin de tek bir M. Kemal sözü ile kendi kendine tav olması gösteriyor ki bu ülkede insanları kandırmak, inandırmak oldukça kolay. 

“Cambaza bak” oyunu Türkiye’nin değişmez bir gerçeği. 

Seçmen, “cambaz kim, gammaz kim, hokkabaz kim” ayırt ettiğinde, bu bizim için uzaya gitmekten daha büyük bir başarı olacak.

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM yoluna Komisyon bariyeri

    'ABD ve İngiltere, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu'

    ABD'de 90 kişi soğuk hava sebebiyle öldü

    Sahte ve standart dışı plaka kullanmaya devam edenlere uyarı

    'Filistin Devleti'nin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var'

    İngiliz avukatlar: Soykırıma karşı sessiz kalamayız

    Dünyada İsrail’e tepki büyüyor

    Camileri vurdu, Hocaları katletti

    'Sandıkta hesabını sormak hakkımız'

    Araç muayene yüzde 818 zamlandı

    DSÖ’den Gazze’de ''sarılık'' uyarısı

    'Bizi bir kemiğe muhtaç ettiniz'

    Dr. Usame Haddad: Osmanlı, Müslüman ve Hristiyanı ile Filistin’in onurunu savundu

    Kısa vadeli dış borçta rekor artış

    'İsrail'in çözümü nedir?! Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi?!'

    İspanya, AB'nin İsrail'e karşı adım atmasını istiyor

    Van - Gevaş'ta midibüs devrildi: 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı

    Sivas'ta iki araç çarpıştı, 26 kişi yaralandı

    6 günde Antalya'da kıyıya vuran cesetlerin sayısı 8'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana Kitap Fuarı
    Genel

    Camileri vurdu, Hocaları katletti
    Faruk ÇAKIR

    Zenginler tedirgin olmakta haksız mı?
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Dijital Çağ, İmanda “Tahkik” ve Risale-i Nur
    Cevher İLHAN

    “Federasyon fitnesi”
    Süleyman KÖSMENE

    Allah için gıybet yapılır mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Menfaat üzerine dönen canavar siyaset” kişilikleri bozar!
    İbrahim Aktaşcı

    Ufo gören masum seçmen
    Muhammet ÖRTLEK

    İran-Pakistan gerginliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.