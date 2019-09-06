"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Nur dairesinde tesanüd

İbrahim ERSOYLU
06 Eylül 2019, Cuma
Nur dairesinde tesanüt: Nur’un “şahs-ı manevî”sini oluşturan Nur Talebelerinin, İhlâs ve Uhuvvet Risaleleri’nde belirtildiği gibi, Üstadın meslek ve meşrep ölçülerinde ittifak ederek, meşveretle, birbirleriyle sıkı bir dayanışma içinde iman ve Kur’ân hizmetini yapmalarıdır.

Günümüzde tahribatçı nifak ve dalâlet komiteleri, şahs-ı manevî tarzında ittifak ederek, iman ve ahlâkın tahribine çalışmaktadırlar. Hedeflerine ulaşmada engel gördükleri dinî cemaat ve tarikatların, özellikle Nur Talebelerinin iman ve Kur’ân hizmetlerini akamete uğratmak için bir kısım siyasîleri ve devlet kuvvetlerini onlara musallat ederek aralarına fitne – fesat sokarak tesanütlerini bozdukları görülmektedir.

Bunlara karşı en yapılacak en etkili mukavemet: Nur Talebelerinin, aralarındaki ihtilâfları küçülterek çözmeleri, birbirleriyle ittihat ve tesanüt ederek fitne tuzaklarını bozmaları ve hizmete kararlılık ve sebatla devam etmeleridir.

Benzer komiteler: Üstad hayatta iken saff-ı evvel Nur Talebelerini birbirine düşürerek tesanütlerini bozmaya teşebbüs etmişler, ancak Üstadın uyarılarıyla buna dikkat çekerek, tuzakları boşa çıkardığı bir mektupta anlatılmaktadır. 1

Üstad başka bir mektupta: Nur Talebeleri arasında tesanüde ziyade ehemmiyet vermesinin mühim bir sebebini; yalnız Risale-i Nur’a faydası olduğu için değil, tahkikî imana sahip olmayan avam-ı ehl-i imana, dalâlet cereyanlarına karşı nokta-i istinat teşkil etmesi olarak ifade etmiştir. 2

O diğer bir mektupta: Nur Talebelerinin birbirlerine en fedakâr nesebî kardeşten daha yakın olduklarını, kardeş kardeşinin kusurunu örtüp affetmesi gerektiğine işaret etmektedir. 3

O başka bir mektupta: “Sakın çok dikkat ediniz; içinize bir mübayenet (ayrılık) düşmesin… Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak tenkide sevk ettiği vakit deyiniz ki: 

“Biz değil böyle cüz’î hukukumuzu, belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi, Risale-i Nur’un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz.” 4 buyurmuştur.

Aziz Üstadımız, kardeşleriyle tesanüdünü bozanlara çok kızdığı hatıralarda nakledilmektedir. Birkaç sene önce bir saff-ı evvel ağabeyimizden, vefatından az evvel bizzat dinlediğimiz bir hatırada kendisinin, Ankara’da Tarihçe-i Hayat’ın basımında Atıf Ural ile yaşadığı bir ihtilâfı Üstada gidip şikâyet etmesi üzerine, Üstad bu işe kızdığını, ona, “Kardeşim! Risale-i Nur siz olmadan da hizmet eder. Sen git o kardeşinle tesanüdünü muhafaza et” dediğini bize nakletmişti.

Son söz: Üstadımızın ifadesiyle büyük ve mühim bir umur-i hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar ve şeytanlaşmış ehl-i dalâlet o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar.

Onlar vazifelerini yaparlarken biz de onlara karşı müteyakkız olmalıyız; aramıza fitne sokmalarına fırsat vermeyerek, İhlâs ve tesanütle birbirimize kenetlenmeli, çakıl taşları mesabesindeki ihtilâfları ve problemleri istişare zemininde Nurun ölçüleri ışığında hallederek yolumuza devam etmeliyiz.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu zamlar ‘doğal’ değil

    Tunceli'de eylem ve etkinlikler bir ay süreyle yasaklandı

    İmamoğlu: Toplumun beklentisi sosyal adalet

    Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Fransa'dan İran'a nükleer adım uyarısı

    Türkiye'ye casus yazılım satan Alman firmasına soruşturma

    Lübnan, Osmanlı dönemi hakkında çirkin iddialarını sürdürüyor

    Kılıçdaroğlu: 50 milyon doları buldum, tank palet fabrikası satılmasın

    AB: Bugüne kadar göçmenler için Türkiye'ye 5.6 milyar euro aktardık

    Yenikapı'da İBB'nin israf sergisi açıldı

    ABD'nin Orta Doğu temsilcisi istifa etti

    Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri olma riskini azaltıyor

    ABD'den BM Genel Kurulu'nda İran ile görüşme sinyali

    Van’da Mevlid heyecanı

    Yüzde 45’inin kıdemi 3 yıl veya daha az

    Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

    'Uluslararası camianın dayanışmaya ihtiyacı var'

    İtalya'da hükümet yemin ederek göreve başladı

    Mülteci kamplarının kapasitesi artacak

    Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlıktan istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Fitne fücur tüccarları…”
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk yoksa, barut da yok
    Genel

    Bu zamlar ‘doğal’ değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ahirette seni kurtaracak bir eserin olsun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aklı başında, yahut başkasının cebinde olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min mü’mini Cehennemden kurtarabilir mi?
    Osman KOYUNCU

    Siyaset yolu ile dine hizmet
    Şükrü BULUT

    Neocon-Neoliberal ittifakı Uzakdoğu ve Hint Yarımadası’nda
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Kinyas Kartal: Bediüzzaman’ın hayranıyım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.