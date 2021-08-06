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6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Şahs-ı manevîden kopmanın zararı

İbrahim ERSOYLU
06 Ağustos 2021, Cuma
Yeni Asya camiasının, daire içinde irade dışı takarrür eden bir şahs-ı manevîsi vardır.

Üstada ve Risale-i Nur’a sadâkat gösteren, ihlâs, uhuvvet ve tesanüt ile daireye dâhil olan her bir Nur Talebesi, o şahs-ı manevî’nin tabi bir azasıdır.

Şahs-ı manevînin içinde kalıp hizmet eden Nur Talebesinin iki büyük paha biçilmez mükâfatı vardır: Biri kabre iman ile girmek, diğeri şirketi manevîyye düsturu ile bütün Nur Talebelerinin kazandığı sevabın bir mislini elde etmektir. (Kastamonu Lâhikası. YAY, 2000, s. 205-206)

Ancak şahs-ı manevî içinde kalmanın en önemli şartı; ihlâsı muhafaza etmek ve onunla hizmete devam etmektir. Makam, mevki, maddî menfaat, kardeşlerine tefavvuk gibi saiklerle ihlâsı bozulan kişi, ayağı kayıp sarsılmaya başlar.

Sonra o kişi, aklına sıkıştıramadığı meşveret kararlarını, o kararlar neticesinde yayınlanan gazeteyi, yazarlarını, birlikte hizmet yaptığı dâvâ arkadaşlarını, meşveret zeminleri haricinde sosyal medyada yıkıcı bir şekilde tenkit etmeye başlar. 

Böyle bir zat sonunda “Bunlar benim kadr-u kıymetimi bilmiyor ve beni dinlemiyor. Ben bunlarla çalışamam. İçlerinde kalmamın bir manası kalmadı” diyerek daireden çıkar.

Bu şekilde daireden ayrılıp dışarıya savrulan çok sayıda -değişik mesleklere- temayüz etmiş kişiler vardır.

Bunlar, daire içinde iken şahs-ı manevînin kerameti ve cemaatin duâsıyla aktif, parlak hizmetler ifa etmişlerdi. Bunlar, başarılarının Cenab-ı Hakk’ın lütfu ve şahs-ı manevînin desteğinden geldiğini unutarak, kendileri olmadan hizmetin yürümeyeceğini zannetmişlerdi.

Halbuki Risale-i Nur hizmeti kişilere bağlı değildir. Onun sahibi Cenab-ı Hak’tır. O, kişileri bu hizmette istihdam etmekle aslında onlara lütufta bulunmaktadır. Onlar Nur dairesinde bulunmakla onunla müşerref olmaktadırlar.

Cenab-ı Hak, birilerinin o daireden ayrılmalarıyla Nur hizmetini durdurmaz. Onlar yerine başkalarını hizmette istihdam eder. O isterse ve hikmeti iktiza ederse, kâfirleri bile bu hizmette çalıştırır.

Ayrılanlar, gittikleri yerlerde umduklarını bulamazlar. Zira camiadaki ihlâsı, samimiyeti, uhuvveti, oralarda göremezler, sonra oradan ayrıldıklarına pişman olurlar. Onlar geri dönüp “Özür dileriz, Yeni bir sayfa açarak sizinle hizmete devam etmek istiyoruz” demeyi gurur ve enaniyetlerine yediremezler.

Bunların bir kısmı, müstakil küçük bir grup oluşturup tek başlarına hareket ederler. Diğer bir kısmı içlerine sindiremedikleri bir gruba katılarak orada seslerini çıkarmadan dururlar. Bazıları da kendi kabuklarına çekilerek yıldızları söner.

Ayrılanlar, şahs-ı manevînin sevabından mahrum kaldıkları gibi, ifsat komitesinin Nur Talebelerinin güçlerini sarsarak hizmetlerini zaafa uğratma planına belki de bilmeden yardım etmiş olurlar.

Son söz: Böyle bir duruma düşmeden önce sadık bir Nur Talebesinin yapacağı şey; bir buz parçası nevindeki enaniyetini naylona sarmadan şahs-ı manevînin havuzunda eriterek meşveret kararlarına saygı gösterip ihlâs düsturlarını hayatına uygulamak, uhuvvet ve tesanüt ile cemaatin bir neferi tarzında hizmete müdavim olmaktır.

Cenab-ı Hak bizleri şahs-ı manevî içinde sebat edip ihlâs, uhuvvet ve tesanüdünü muhafaza edenlerden eylesin. Âmin.

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