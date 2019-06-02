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2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Vesvese ile daha iyisini aramak harama düşürebilir

İbrahim ERSOYLU
02 Haziran 2019, Pazar 01:23
ŞEYTANIN DESİSELERİ

Amelin daha iyisini araştırmaya yönelmek kişiye zarar verebilir. Hatta insanı harama düşürebilir.

Evhamlı kişilerde bu duruma çok rastlanır. Abdest alırken veya gusül yaparken bazı kişiler, farz yerine geldiği halde “Acaba bu iş sahih oldu mu?” şüphesi ile, haddinden fazla su harcayıp israf yaparlar. İsraf da haramdır.

Bu durumu Bediüzzaman Hazretleri şu veciz cümlelerle ifade ediyor: "Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilâftır. Bazan hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen."

Evhamlı kişiler, namazda da benzer durumu yaşarlar. Namazın rekâtlarını tam kıldıkları halde, eksik oldu vehmi ile aynı namazı defalarca iade ederler.

Fıkıh ilmine göre, namazın ve temizliğin tamam oluşu hakkında devamlı olarak vesvese vaki olursa, kalp namazın veya temizliğin tamam oluşuna hükmetmiş ise, vesveseye kapılmayarak namaz iade edilmez.

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