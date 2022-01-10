Güzel ülkemin, güzel İzmir’i

Güzel İzmir’de yaşayan hizmet ehli Yeni Asya okuru Risale-i Nur Talebesi kadirşinas dostlarımız iki günlük program için gazetemizin yazarları Cevher İlhan, Dr. Muhammed Örtlek beyler ile beni İzmir’e dâvet ettiler, yanımıza da Hüseyin Ateş Abimizi de alarak yolumuza koyulduk.

Amaç belliydi, Risale-i Nur hizmetlerine bir nebze de olsa katkı sunmak, Bediüzzaman’ın meslek ve meşrebi doğrultusunda dostlarımız ile hem hal olmak. Herhangi dünyevî, maddî menfaat temin etmek değildi ziyaretin maksadı.

Cevher ilhan ve Dr. Muhammed Örtlek İzmir programından önce 31 Aralık yılbaşı akşamı Ödemiş’te Yeni Asya okuru Risale-i Nur Talebeleri ile buluşarak sohbette bulundular. Ben ise Salihlili dostlarımız ile birlikte Manisa’ya giderek o gece Yeni Asya okurları ile buluştuk. Birçok insan yılbaşı kutlamaları ile 2022 yılına girmeye çalışırken, bizler ise 2021 yılının son gecesini Risale-i Nur’dan iman-Kur’ân hakikatleri ile dolu dolu geçirdik. Bu gecenin hazırlanmasına vesile olan Manisalı dostlarımızdan Allah razı olsun. Bu kadar ekonomik ve dünyevî sıkıntılar dostlarımızın umurunda bile değil. Sanki bu insanlar bu dünyevî sıkıntıların olmadığı başka bir âlemde yaşıyorlar. Dostlarımız şevk, heyecan, birlik ve beraberlik içerisinde Yeni Asya ekolü ile Risale-i Nur hizmetlerine devam ediyorlar. Huzur içerisindeler, bir ve beraberler. Ayrı ve gayrılarının olmadığı, tebessüm eden yüzlerden okunuyor. Bu insanlardaki huzur Risale-i Nur’un kalplere bahşettiği eserdir.

Yeni yılın ilk günü bütün arkadaşlarımızla birlikte İzmirli dostlarımız ile kültür merkezinde buluştuk. İzmirli Yeni Asya okuru dostlarımız ile Risale-i Nur hakikatlerinden bazı konuları iki günlük bir çalışma ile mütalâa ettik. Cevher İlhan Bey; Risale-i Nur’da müsbet hareket, Bediüzzaman’ın Avrupa hakkındaki görüşleri, Avrupa Birliği, İttihad-ı İslâm, Bağdat Paktı’nın önemi ve Bediüzzaman’ın iman konusu yanında Eski Said Eserleri ile de sosyal ve içtimaî meselelere izahlar getirdiğini örneklerle izah etti. Dr. Muhammed Örtlek, Bediüzzaman’ın Dar-ül Hikmet-ül İslâmiye Azalığını ve Nur Talebeleri ile İhvan-ı Müslim arasındaki farklılıkları anlattı. Ben ise Demok- ratların tarihi sürecinde Osmanlı dönemindeki Ahrarlar ile Cumhuriyet döneminde Demokratların dirilmelerini, Bediüzzaman’ın bunlara verdiği destek, ikaz ve uyarılarını anlatarak Menderes’in Bediüzzaman ile, Demirel’in ise Nur Talebeleri ile ilgili hatıralarını anlatarak ilişkilerini ortaya koydum. Hürriyet-i Şer’iyeden anlaşılması gerekenleri ortaya koyarak, Demokratlara yapılan ihtilâlleri nazara verdim. Çok verimli bir çalışma oldu, herkes bu çalışmadan çok istifade etti. Bizlerde derslerimizi dostlarımız sayesinde tekrarlamış olduk. Vesile olanlardan Allah Razı olsun.

İzmirli Yeni Asya okuru değerli dost ve dâvâ arkadaşlarımız siyasî partilerin il başkanlarını ziyaret ederek Yeni Asya Gazetesi’ni, Yeni Asya Yayınlarını ve Risale-i Nurlar’ı tanıtarak Bediüzzaman’ın Cumhuriyet ve Demokrasi hakkındaki görüşlerini anlatmaları takdire şayan ve diğer yörelere örnek olacak bir hizmet tarzı.

Dönüş yolculuğumuzda Uşaklı sıcakkanlı dostlarımız ile buluştuk. Bize hizmet mekânlarını açarak bağırlarına bastılar. Bu sıcak ilgi İzmir’deki yorgunluğu bir nevi hafifletti. Gece on ikilere kadar bizi bırakmadılar. Uşak’ta da dostlarımız birlik ve beraberlik içinde Risale-i Nur hizmetlerine devam ediyorlar. Allah bu muhabbet ve uhuvvetlerini bozmasın (amin).

İzmir’de hava güzel, insanın ruhunu okşayan bir bahar havası vardı. Kıştan hiçbir eser yoktu. Birileri İzmir’e çirkin isimler yakıştırsa da İzmir gerçekten güzel, Yeni Asya Nur Talebeleri Risale-i Nur ışığında yaptıkları iman-Kur’ân hizmeti ile İzmir’i güzelleştirmişler. İzmir’e hayat vermişler, ayrı bir değer katmışlar. Ne yaptığını, ne yapacağını bilen, canlı ve insanlara şevk kaynağı olan muhabbet ehli bir Yeni Asya cemaat var İzmir’de. Bu sıcak ve şuurlu dostlarımızın yanında genç ve dinamik Ashab-ı Suffe mukabilindeki iki hizmet mensubu kardeşimiz ise başka şeylerle uğraşmayıp bütün himmetlerini hizmete sarf ettikleri için İzmir’de Risale-i Nur hizmetlerine ayrı bir değer, ayrı bir dinamizm katmışlar. Kendilerini bütün ruh-u canımla tebrik ediyorum. Allah her ile böyle hizmet elemanları nasip etsin. Kısacası mükemmel, profesyonel ve kusursuz bir organizasyon…

Ziyaret ettiğimiz her yerde sıkılmış yumruk gibi birlik beraberlik içinde Bediüzzaman’ın meslek ve meşrebi doğrultusunda tavizsiz hizmet eden Yeni Asya ekolüne mensup insanlar gördük. Hizmet kervanı kar, kış ve yılbaşı demeden yoluna devam ediyor. Kıyamete kadar da bu kervan yoluna devam edecektir İNŞALLAH.