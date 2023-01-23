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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Sanki Süleyman Demirel’i izliyordum

İlimdar Kaya
23 Ocak 2023, Pazartesi
Bir televizyon kanalında Süleyman Demirel’ in Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’yi izlerken, sanki rahmetli Süleyman Demirel’i izliyormuşum gibi bir hisse kapıldım.

Onun dokunduğu insanlar, ondan çok şey öğrenmiş ve çok istifade ettiklerini müşahede ettim. Demirel’in birleştirici devlet adamlığı vasfını özümseyip yaşayanlardan birisinin İlhan Kesici olduğunu gördüm.  

İlhan Beyin konuşma esnasındaki beden dilinde enaniyet, kibir ve sertlik yoktu, tebessüm ederek naif bir dil kullanıyordu. Şahıs ismi telaffuz etmeden ve insanları incitmeden izlenen ekonomi politikalarının yanlışlarını, yapılması gerekenleri kucaklayıcı bir dille anlatarak ülkenin meselelerine vukufiyetini gösterdi. Herhangi bir polemiğe girmeden 6’lı Masa’yı anlattı. Cumhur İttifakı liderlerini de rencide edici bir cümle kullanmadı. Agresif söylem ve ötekileştiren dil kullanmaması 6’lı Masa’ya puan kazandırdı.

Ufku geniş, vizyonu çok yönlü Süleyman Demirel bir döneme damga vurmuştu, rahmetli Demirel saygın bir devlet adamıydı. Zengin ve konuşan Demokrat Türkiye’yi oluşturma yolunda hayatı boyu mücadele verdi. 

Olaylara yaklaşımı, vefası, ülke meselelerine vukufiyeti, naif bir dil kullanması, ikna edici konuşması Süleyman Demirel’in öne çıkan ve diğer siyasetçilerden ayıran hasret kaldığımız özelliklerden bazılarıdır. 

Süleyman Demirel’i saatlerce dinleseydiniz kibir ve enaniyet olmadığı için rahatsız olmaz ve usanmazdınız. Tenkitlerini kişilere yönelik değil, icraatlara yönelik yaparak düşüncelerini anlatırdı. Şahıslara yönelik hakaretamiz dil kullanmadığı için muhalif insanlar rahatsız olmadan onu dinleyebilirdi, insanları ötekileştirmeden herkesi kucaklardı. Muhalif kanattan çok iyi dostları vardı, liyakata çok önem verirdi.

Herkesin ortak malı olan ordu, eğitim ve dini siyasetten uzak tutarak yıpranmasına müsaade etmezdi. Başbakan olduğu dönemde bir toplantıda bir bakana karşı haddini aşan valiyi görevden almıştı.  Bir seçim döneminde taltif edilmek için uçakta yakasına Adalet Partisi rozeti takan bir Türk Hava Yolları Hostesine “Hanımefendi siz devlet memuru değil misiniz?” der. Hatasını anlayan hostes rozeti yakasından çıkarttıktan sonra servise devam eder. İşte Demirel böyle bir devlet adamıydı. 

Ama bugün komuta kademesi Cumhurbaşkanının Ana Muhalefet Partisini tenkit eden sözlerine Milli Savunma Bakanı eşliğinde alkış tutuyorlar. Cumhurbaşkanı ve Mili Savunma Bakanı olaydan rahatsızlık duymaları gerekirken, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının tepkilerini haksız bularak çeşitli söylemlerde bulundular. 

Bir ilin valisi AKP Genel Başkanının AKP bayraklı miting videosunu valilik sitesinden yayınlıyor, valiler kamu görevlilerinin mitinglere katılmalarını sağlıyor. İddialara göre öğretmenlerin mitinge katılması için baskı yapan il müdürünün ses kaydı videosunun yayılması ile ilçe müdürlerinin istifası isteniyor. Ülke parti devleti olma yolunda… 

Ülkeyi bu durumdan kurtaracak olan 6’lı Masa liderlerine önemli görevler düşüyor. Yoğun mesai sonucunda ortaya çıkarttıkları 6’lı Masa, ülkeyi bu olumsuzluklardan kurtaracak. Bu durum kitlelere kucaklayıcı bir dille anlatılmalı. Televizyonlarda aynı yüzlerin ezberlenen sözlerinden millet usandı, artık ilgisini çekmiyor. 

Kamuoyu 6’lı Masa’nın yapacaklarını detaylı öğrenmek istiyor. Televizyonlarda ve illerde yapılacak panel ve konferanslarla devlet tecrübesi olan İlhan Bey özelliğinde insanlarca 6’lı Masa’nın program ve yapacakları anlattırılmalı, o zaman Cumhur İttifakının kafalarda meydana getirdiği istifamlar tesirsiz kalır. 

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