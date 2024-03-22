Bitsin artık bu savaş!

ŞİİR

Filistin sahipsiz yastadır şu an. Ölüyor orada ölüyor insan!. Gazze’de aç, susuz, perişan insan. Zorda mı zorda çok çaresiz inan.. Kuşatılmış bütünüyle her yönden. Zor bugün zor, daha da zor dünkünden.. Acımasız, acımasız saldırgan.. Caydırıcı bir güç henüz yok inan! Göz önünde her şey bak ayan beyan.. Açlıktan ölüyor açlıktan insan.. Yanıyor yürekler yanıyor şu an. Akıyor Gazze’de akıyor çok kan!. Bitsin artık savaş dursun akan kan.. Yardım eyle ya Rab yardım eyle Sen! İnsanlar orda aç, susuz, perişan. Zorda bu gün zorda Gazze’de insan. Artıyor aşırı açlık gün be gün. Çoğu masum, sabi, hâlsiz ve bitkin.. Ölüyor bak her gün ölüyor insan! Dayanmaz buna can, dayanmaz vicdan!..

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