ŞİİR

Verilmiş o herbir cana, Güzel bak güzel şu hayat. Özde kotlu tüm değeri, Güzel, çok güzel şu hayat. Bin bir nimetle beslenen, Nice cevherle bezenen, Hayat ile şereflenen, Güzel, güzel bak şu hayat. Şu âlem ki bize gülşen, Emanet can, mal, mülk beden, Artsın huzur artsın neşen, Güzel, bak güzel şu hayat. Elzem her dem elzem konu, Düşün ezel, ebed, sonu, Unutma bil tanı O’nu, Güzel, çok güzel şu hayat. Verme hüzün verme el’e, Yükletme dert kalbe dile, Sevgiyle bak sevgi ile, Güzel, güzel bak şu hayat. O ki Hakk’ın bir ihsanı, Koru şerden koru canı, Bul Hakk’ı bil Yaradan’ı, Güzel, bak güzel şu hayat.

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