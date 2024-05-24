24 Mayıs 2024, Cuma
ŞİİR - İSA YAKAN
Güzel eyle işini
Göster şevkle sevgini
Ak pak eyle kalbini
Misafiriz cihanda
Yollardayız Yollarda
Fani mal mülk fani han
Son sürat yollarda insan
Var mı ebedi kalan
Yolcuyuz seyyar handa
Yollardayız yollarda
Geçti yıllar geçti yaz
Artır şükrü et niyaz
Güzel düşün güzel yaz
Misafiriz cihanda
Yollardayız Yollarda
Göster saygı sevgini
Güzel yap her işini
Doldur nurla kalbini
Yolcuyuz seyyar handa
Yollardayız Yollarda
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