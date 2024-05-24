ŞİİR - İSA YAKAN

Güzel eyle işini Göster şevkle sevgini Ak pak eyle kalbini Misafiriz cihanda Yollardayız Yollarda Fani mal mülk fani han Son sürat yollarda insan Var mı ebedi kalan Yolcuyuz seyyar handa Yollardayız yollarda Geçti yıllar geçti yaz Artır şükrü et niyaz Güzel düşün güzel yaz Misafiriz cihanda Yollardayız Yollarda Göster saygı sevgini Güzel yap her işini Doldur nurla kalbini Yolcuyuz seyyar handa Yollardayız Yollarda

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