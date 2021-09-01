1 trilyon dolar ve konut-kira krizi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin millî gelirini 969 milyar dolara kadar yükseltmeyi başardıklarını belirten Erdoğan’ın, “Döviz kuru başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen millî gelirimizi, en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız” sözünün tetiklediği tartışmalar devam ederken, 11 ay önce yayınlanan yazımızdaki şu satırları tekrar hatırlamamıza vesile oldu:

“2013’te yayınlanan 10. Kalkınma Planında açıklanan 2023 hedeflerini incelediğimizde görüyoruz ki, GSYH’nin 2023’te 2 trilyon dolara çıkmasını hedefleyen iktidar, kişi başına düşen millî gelirin 2023’te 25.000 dolara yükseltilmesini öngörmüş. Ama 8.7.19’da Cumhurbaşkanı tarafından Meclise sunulan 11. Kalkınma Planında 2023 GSYH hedefi 1.08 trilyon dolar, kişi başına düşen millî gelir hedefi de 12.244 dolar olarak revize edilmiş.”

(2.10.20 tarihli ve “Tek adam rejimiyle küçülen Türkiye” başlıklı yazımız. Konuyu başka yazılarımızda ve Youtube’da da işledik.)

Ama bilâhare Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, arkaplanı hâlâ anlaşılamayan esrarengiz istifası öncesinde açıkladığı Yeni Ekonomi Programında bu hedefler daha da aşağı çekildi: GSYH’da 875 milyar, kişi başı millî gelirde 10.033 dolara düşürüldü.

Erdoğan yine 1 trilyondan söz ediyor.

Rakamlardaki çelişki ve tutarsızlıklar başlı başına bir problem; bu son açıklamanın dayanağı olan kâğıt üzeri revizyonun reel gerçekleri ne ölçüde yansıttığı ise ayrı bir bahis.

Buna mukabil, halkın ekonomisi her geçen gün daha da daralıyor. Gıda fiyatlarındaki fâhiş artış devam ederken, yıllardır sıkıntısı çekildiği halde nedense hiç konuşulmayıp ancak son günlerde gündem konusu olmaya başlayan konut ve kira fiyatları da yoksulların, dar ve sabit gelirlilerin belini büküyor.

İstanbul başta olmak üzere bilhassa büyük şehirlerde astronomik boyutlara ulaşan konut ve kira fiyatlarına yetişmek imkânsız.

Buna karşılık “kiralık” tabelası asılan çok sayıda rezidans, büro ve işyeri de yıllardır boş.

Senelerce TOKİ projeleriyle övünen bir iktidarın 19. yılında böyle bir noktaya gelinmiş olması anlaşılır gibi değil. İşin uzmanlarınca bu konunun enine boyuna tahlili gerekiyor.

Belli ki, AKP’yi bugüne taşıyan ve en çok övündüğü sektör olan inşaat da tıkanmış...

