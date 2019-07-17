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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Temmuz 2019, Çarşamba
Arkaplanı hâlâ aydınlatıl(a)mayan karanlık, meş’um ve menfur 15 Temmuz kalkışmasının 3. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programlarda ve iktidar cenahı tarafından verilen mesajlarda en çok dikkat çeken husus şu oldu:

15 Temmuz’a milletin gösterdiği tepki, o gece verilen şehitler ve çoğu sakat kalan gaziler üzerinden yapılan vurgularla, ülkedeki genel atmosfer ve iklim yeniden OHAL dönemindeki havaya çevrilmek isteniyor.

Oysa evvelâ 31 Mart, ardından 23 Haziran İstanbul seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlarla önemli bir eşik aşılmış, Türkiye’nin fazlasıyla gecikmiş olan normalleşme sürecine nihayet girmesinin işareti verilmişti.

İktidara büyük şok yaşatan o sonuçlarda, 15 Temmuz’dan beş gün sonra, 20 Temmuz’da insan hakları sözleşmesi hükümlerinin askıya alındığı resmen deklare edilerek başlatılan OHAL sürecindeki hukuksuz uygulamaların yol açtığı geniş çaplı mağduriyetlerin büyük rolü ve etkisi olmuştu.

Ve bu durum, seçimin ardından AKP’nin içinde ve kısmen de iktidar medyasında yapılan sorgulamalarda da dile getirilmişti.

Ama şimdi görüyoruz ki, yeniden eski söylemlere dönülerek bu sorgulamaların önü kesilmek ve ülke yine—geçen yıl 24 Haziran seçimini takiben son verilmiş olan—OHAL iklimine sokulmak isteniyor. 20 Temmuz eleştirilerine iktidar cenahında gösterilen öfkeli tepkiler bunun ifade ve tezahürleri.

Oysa hukuk, adalet, vicdan ve demokrasi duyarlılığının en tabiî sonucu olan 20 Temmuz ve OHAL sorgulamalarını 15 Temmuz istismarıyla önleme ve hukuksuzlukların üstünü örtme gayretlerinin iktidar başta olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz.

Bizim şimdiye kadar defaatle tekrarladığımız ve kendisi de bir KHKzede olarak milletvekili seçilen Cihangir İslam’ın Meclisteki konuşmasında dediği gibi, 15 Temmuz’un gerçek suçluları cezalandırılsın, ama masumlar haksız uygulamalardan kurtarılsın.

 15 Temmuz şehitlerinin hesabını, darbeyle de, terörle de hiç ilgisi olmayan masumlara ödetme yanlışına artık son verilsin.

Ümit ediyoruz ki, sandıkta milletin verdiği bu mesaj iktidar mensupları tarafından da doğru şekilde algılanır ve doğru dersler çıkarılıp provokasyonlara geçit verilmez.

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