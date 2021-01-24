2001-2’deki seçim yazılarından

Bugün de, 28 Şubat baskılarının iyice şiddetlendiği ve bunun yol açtığı tepkilerin seçmenin önemli bir kısmını AKP’ye yönlendirdiği 2002 seçimi öncesindeki süreçte yazdığımız seçim yazılarına göz gezdirelim:

Şiddetli baskı ve tazyiklerin korkutup sindirdiği, çıkış yolu arayışı içindeki bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Umarız ki bu arayış yeni yanlışlara kanalize edilip saptırılmaz ve ülke özlediği ferahlığa artık kavuşur. (17.8.2001)

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Türkiye’nin geldiği noktada, erken seçimin bütün şartları mevcut. Ama buna rağmen, seçimi yaptırmamak için yoğun çaba sarf ediliyor. İktidar partilerinin bin dereden su getirerek seçimden kaçmalarının sebebini anlamak kolay. Çünkü seçim olursa, üç yılda ülkeyi bu hale getirmenin faturasını ödeyecekler. Seçim yaptırmamak için var güçleriyle direnmelerinin sebebi bu. Sandıktan çıkamama korkusu içerisindeler. (26.5.2002)

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Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor. Buna paralel olarak siyasetteki hareketlenme önümüzdeki dönemde hızlanarak artacak gibi görünüyor. Daha doğrusu, siyasî hareketlilik seçim ortamını olgunlaştırırken, seçim havası da siyasî hareketliliği besleyecek. Böyle karşılıklı bir etkileşim içinde siyasî atmosfer kızışacak. Seçim kazanmak için hem kitlelere güven vermek, hem de özellikle hak ve hürriyetler konusunda duyarlı kesimlerin beklentilerini inandırıcı bir şekilde karşılayabilmek, yani “ekmek ve hürriyet” mesajını birlikte verebilmek gerekiyor. Krizin körelttiği ümitleri tazeleyip kalkınma ve büyüme şevkini canlandıracak, medeniyet hamlesini ayağa kaldıracak mesajlar lâzım. (21.4.2002)

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Şimdi, 18 Nisan’da (1999) MHP’yi hiç hak etmediği halde ikinciliğe taşımış olan—bilhassa başörtüsü odaklı—tepki oylarının, 3 Kasım’da bir başka yanlış adrese gitmesi gibi bir tehlike söz konusu. AKP’den söz ediyoruz. Şimdilik şu kadarını ifade edelim ki, dengesiz ve ölçüsüz tavırlarıyla başörtüsü meselesinin bugünkü çıkmaza girmesinde çok büyük vebal ve sorumluluğu bulunan siyasî kadroların farklı bir etiketle halkın önüne çıkmaları neyi değiştirir ve ne anlam ifade eder? Tepki oyları bir yanlıştan bir başka yanlışa gitmemeli. Aksi halde kaybeden yine millet olur... (6.8.2002)

