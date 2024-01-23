Adana Kitap Fuarı

Yeni sezonda Ekim’den bu yana katıldığımız Mersin, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara kitap fuarlarının ardından, geçen hafta sonu da yine bir kitap fuarı için Adana’daydık.

Sair yerlerde olduğu gibi orada da okurlarımızın desteği ve temsilciliğimizin organizasyonu ile gerçekleşen iştirakimiz çok güzel hizmetlere vesile oldu.

Üstad Bediüzzaman’ın dikkatleri toplayan heybetli fotoğrafı altında Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımızın ilanat ve tanıtımının yapıldığı standımızda gönüllü olarak görev alan ekibimizdeki arkadaşlarımız ziyaretçilerle tek tek ilgilendiler, gelenlerin taleplerine cevap verdiler ve ilgi alanlarına göre gerekli bilgilendirmeleri yaptılar.

Ziyaret vesilesiyle gerçekleşen tanışmaların kalıcı irtibatlara dönüşmesi için kart ve telefon numarası paylaşımları yapıldı, görüşmeleri Nur sohbetlerinde devam ettirme niyeti, kararı ve mutabakatıyla vedalaşıldı.

Adana’da da bir kez daha gördük ki, ağırlaşan ekonomik krize, alım gücündeki ciddi düşüşe ve kitap fiyatlarının yüksekliğine rağmen kitaptan vazgeçmeyen önemli bir kitle var.

Bilhassa farklı yaş gruplarındaki çocuklarına iman hakikatlerini, dinî bilgileri ve Peygamberimizi (asm) anlatacak kitaplar arayan aileler ile Risale-i Nur’a ve Cevşen’e yoğun ilgi gösteren hanımlar dikkat çekiciydi.

Her yerde olduğu gibi Adana’da da süreç mağdurları standımıza yoğun ilgi gösterdi. Bir kısmı dört-beş yıl içeride kalıp çıkmış olan hâkimler, emniyet müdürleri, polisler, öğretmenler... derin bir teslimiyet, tevekkül ve ümitle gelişmeleri takip ediyorlar.

Fuarın son iki günündeki imza programlarımız dışında, Zübeyir Gündüzalp Apartmanındaki temsilciliğimizde okurlarımızla bir araya gelip hasret giderdik, sohbet ettik.

“Hürriyet ve adalet” konulu seminerimizde bu iki kavramın Üstadın düşünce sistemi ve mücadelesi içindeki yeri ve önemi üzerinde durduk. “İmanın bir hassası” olan hürriyetle Kur’an’ın dört temel esasından biri olan adaletin vazgeçilmezliğine vurgu yaptık. Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın 54 yıldır bu değerler ekseninde, zaman zaman çok ağır bedeller ödeyerek verdiği tavizsiz ve kararlı mücadeleye temas ettik.

İkinci akşamki sohbetimizde de neşriyat serencamındaki 46 yılımıza dair hizmet hatıralarından bazı anekdotlar paylaştık.

Adanalı okurlarımıza fuar hamlesindeki fedakârlık ve gayretleri için tebriklerimizi, her zamanki sıcak ve samimi misafirperverlikleri için de teşekkürlerimizi iletiyoruz.

