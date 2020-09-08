"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

AİHM Başkanının ziyareti

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Eylül 2020, Salı
AİHM Başkanı’nın, Adalet Bakanı’nın davetiyle gerçekleşen Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirme ve tartışmalar devam ediyor.

Ziyaret sonrası medyada çıkan “AİHM karnemiz düzeliyor, mahkemeden çıkan ihlal kararları yüzde 32 azaldı” gibi haberler Ankara’nın bu ziyareti de bir PR aracı olarak kullanmak istediği yönündeki yorumları doğruluyor.

İktidarın genelde “mağduriyet edebiyatı” diye küçümseyip geçiştirdiği ve yok saydığı, ama buna rağmen gündemden düşüremediği ihlaller için bulduğu son çare bu olmalı.

Ama yakıcı gerçekler ortadayken böyle taktiklerle işin içinden sıyrılmak mümkün mü?

Aslında 15-20 Temmuz sürecinde AİHM’in sergilediği tavır da hayal kırıklığı uyandırdı.

Bilhassa, bir oyalama mekanizması olduğu daha baştan belli olan OHAL Komisyonu’na göz yumup, ihlal başvurularının çok büyük çoğunluğunu “İç hukuk yolları tüketilmedi” gerekçesiyle reddetmesi anlaşılır gibi değildi.

Ancak iş o hale geldi ki, Türkiye AİHM kararlarının dahi uygulanmadığı bir hukuksuzluğa sürüklendi. 15 Temmuz’dan hemen sonra tutuklanan AYM eski üyesi Alparslan Altan ve bilâhare Osman Kavala için AİHM’in verdiği ihlal kararlarına Türkiye’de hâlâ uyulmuyor.

Uymayanlara AYM ve Yargıtay da dahil...

AİHM Başkanı Spano, yerine getirilmeyen bu kararlara imza koymuş bir yüksek hâkim olarak Ankara’da yaptığı görüşmelerde, ilgililere bunlar için de birşeyler söylemiş olmalı.

Özellikle hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü ve AİHM kararlarına uyulmasının zorunluluğu gibi hususlarda.

Konuşmalarında uygulamadaki sorunlara değinmeyen ve teorik, ama Türkiye’nin yargı alanındaki güncel sıkıntılarına tam denk düşen mesajlar verdi AİHM Başkanı: “İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da uygulanabilmeli. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur.”

Misafirinin muhalefetle ve insan hakları örgütleriyle temasına fırsat vermeyen Ankara yine işin bu cihetini geçiştirip PR tarafıyla götürmeyi tercih ederse, AİHM’in tutumu herhalde şimdiye kadarkinden farklı olmalı.

Ağır hak ihlallerinin devamına seyirci kalarak onay veren bu tutum, AİHM’in sicilini de lekeledi. Bu hal daha fazla devam etmemeli.

Okunma Sayısı: 638
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdamı kullanarak gündemi saptırmayın

    O projelerin borç yükü artıyor

    Gözler Trump - Biden tartışmasına çevrildi

    Küresel salgında son gelişmeler

    Mardin'de feci kaza

    1703 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    ABD'deki ölü sayısı 200 bine yaklaştı

    'Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek'

    'Çok tedbirli davranın, maskeyi hiç çıkarmayın'

    Ortaköy'deki terör saldırısına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası

    MSB: Tatbikat başarıyla devam ediyor

    Navalnıy komadan uyandı

    AKP’li vekil: ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derlerdi

    ABD'de George Floyd protestolarının 100. günü: Gözaltılar devam ediyor!

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    İdlib Şehidi Serdar Aslan dualarla uğurlandı

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Muş'ta deprem

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM Başkanının ziyareti
    Ahmet BATTAL

    Cumhur ve cumhuriyeti
    Merve İRİYARI

    Gece duâsı
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfirin hakkı ne olacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nefsimizi mi, başkalarını mı?
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının dertleri
    Osman ZENGİN

    Türkiye’nin en büyük gazetesi: Yeni Asya
    Risale-i Nur'dan

    Gayemiz, ölümün idam-ı ebedîsinden kurtarmak
    İlknur Maraş Çalık

    Tatlı dille anlatmak...
    Muzaffer KARAHİSAR

    Geçen sene bu zaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.