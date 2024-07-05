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5 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Bediüzzaman Külliyesinden kim niye rahatsız olur?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Temmuz 2024, Cuma
Van’da yapımı tamamlanan Bediüzzaman Külliyesinin açılışı, onun davasına gönül vermiş herkesi memnun ederken, bazılarını da rahatsız etti ve bu rahatsızlığı, hiç ilgisi olmayan konularla irtibatlandırarak açığa vuranlar oldu.

Said Nursî’nin, hayatını vakfettiği ve vefatından sonra da çığ gibi büyümeye devam eden hizmetini başından beri kendileri için en büyük engel olarak görenlerin, gerek Van, gerek bölge, gerekse bütün Türkiye için son derece önemli olan bu hizmet mekanının açılışını da hazmedememeleri “normal.”

Bunu dile getirirken, her zamanki gibi saptırma ve çarpıtmalara başvurmaları da.

Bu vesileyle birkaç hatırlatma yapalım:

Öncelikle, söz konusu külliye Yeni Asya Vakfı’nın bir hizmet binası olarak inşa edilmiştir. Yeni Asya Vakfı da 54 yılı aşkındır “Risale-i Nur’un medyadaki dili” olarak yayınını devam ettiren Yeni Asya gazetesiyle anılan bir misyonun kurumlarından biridir.

Yeni Asya, fikir ve kültür hayatımıza yaptığı çok önemli hizmetlerin yanında, yayın hayatı boyunca her zaman her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan; masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, âdil yargılanma hakkı başta olmak üzere hukukun en temel prensiplerine vurgu yapan bir gazetedir.

15-20 Temmuz sürecinde de yaptığı budur.

Yeni Asya’nın başından beri mesafeli durduğu ve herkesin onunla görünmek için yarıştığı dönemlerde bile bu tavrını bozmadığı hedefteki yapı başta olmak üzere birilerini “aklamak” veya mahkûm etmek münhasıran bağımsız mahkemelerin yetkisinde olan bir husustur. Bağımsız yargı dışında hiçbir kişi veya merci böyle bir yetkiye sahip değildir.

Yeni Asya’nın bu süreçte uğradığı iftiralar, açılan dava ve soruşturmalarda verilen beraat ve takipsizlik kararlarıyla da çürütülmüştür.

Yeni Asya’nın bir başka önemli özelliği, resmî ideolojiye de, onu koruyup devam ettiren tek adam rejimi gibi yapılara da asla boyun eğmemesi, teslim olmaması ve biat etmemesidir.

Külliye açılışına gösterilen ilkel ve bağnaz tepki, hem onca baskı ve saldırılarına rağmen bir türlü değiştiremedikleri bu vakıadan, hem de bu süreçteki hukuksuz müdahale ve yönlendirmelerle rayından çıkarılan yargıda yeniden hukuka dönüş işaretlerinin artmasından duyulan derin hazımsızlığın yeni bir ifade ve tezahüründen başka birşey değildir.

Yeni Asya bu duruşunu bundan sonra da asla bozmadan yoluna devam edecek.

Birileri rahatsız olsa da...

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Yorumlar

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  • Mustafa

    5.7.2024 11:40:22

    Yeni Asya yolu doğru yoldur...Hakkın hatırı alidir..Hiçbir gücün, çıkarın önünde eğilmez..Buda muarizlarini deli eder...

  • Kenan

    5.7.2024 10:58:41

    Belki de kendilerinin,kendi çocuklarının ebedi alemde saadete kavuşmaları için harcanan bu gayretler niçin rahatsız eder? Anlamıyorum

  • Erhan

    5.7.2024 09:28:16

    15-20 temmuzda, aslında neler olduğunu az çok vatandaş da anlamaya analiz etmeye başladı. Bunu gören olayların aktörleri ciddi ciddi rahatsız olmaya başladılar. Siz buradan değil asıl gerçek mahkemeden korkun. Herkesin bir hesabı var, yüce yaradanın da bir hesabı var unutmayın.

  • Erhan

    5.7.2024 09:24:49

    Rahatsız olan gruplar bellidir, bu ülkeye, ülke insanına, zerre kadar menfaati olmamış, kendilerini bu ülkenin efendileri zanneden zavallılardır. Geçmişten günümüze durmadan dinimize, gerçek dindarımıza hakaret edenler, birde dindar diye geçinen menfaatperest bazı siyasilerle ortak hareket edip, onları, onların açıklarından dolayı kontrol altına almış ve perde arkasından talimatlarla hareket ettiren gruplar. Yuh olsun o sureti haktan görünen, aslında bunu bile ellerine yüzlerine bulaştıran siyasilere ki, hak hukuk adalet demokrasi haykıran, koca yürekli Yeni Asya camiasına parmak sallıyorlar. Allah yar ve yardımcımız olsun.

  • Oğuz Yiğitet

    5.7.2024 03:05:28

    15-20 temmuz rejiminin en büyük tahribatı, dinî cemaatleri kendine taraftar olan "akredite cemaat kriteri" ile kontrolü altına alamadığı cemaatleri n iç bünyelerini çeşit çeşit fitne tuzaklarıyla karıştırıp içten çökertmek yolunu seçmiştir. Yen Asya Camiasına 15 Temmuz 2016 karanlık darbe teşebbüsünden sonra kurdukları yeni rejimde, yapılan bütün malî çökertme hamleleri, " kripto öcü" yaftalamalarıya iç bünyeyi birbirine düşürme çabalarının esası hep bu hukuk içindeki izzetli duruşu bir türlü eğemedikleri için. Emeği geçen bütün "hudutta istikamet nöbeti" kahramanlarını cân-ı gönülden tebrik ediyor ve hürmetle selamlıyorum....

  • Yahya Yıldız

    5.7.2024 00:06:31

    Allah Razı olsun…Çünkü yüce kitabımız: Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. ( Saf Suresi:8)

Risale-i Nur Külliyatı

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