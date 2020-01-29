Bu birliktelik bozulmamalı

Malatya’yı da vuran Elazığ depreminden sonra yaşananlar bir defa daha gösterdi ki, millet olarak bir arada yaşama, birlik ve dayanışma içinde olma irademiz herşeye rağmen gücünü koruyor ve devam ettiriyor.

Böylesi acı ve felâketlerde, aramızdaki diğer bütün görüş ayrılıklarını ve bunlardan kaynaklanan gerilimleri bir kenara bırakarak insanî ve vicdanî bir dayanışma içinde kenetlenebiliyoruz. Şükürler olsun ki öyleyiz.

Saatler sonra enkazdan sağ çıkarılan bir bebeğin ve annesinin haber ve görüntüleri hepimizi ne kadar sevindiriyorsa, enkaz altında can veren iki aylık bebeğin, 10-12 yaşındaki masum çocukların ve hamile bir genç annenin vefatı da o ölçüde yüreklerimizi yakıyor.

Enkaz altında kalan çifti, moloz yığınını tırnaklarıyla kazıyarak kurtaran Suriyeli gencin kahramanlığını hep beraber alkışlıyoruz.

Zor şartlarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarının o fedakâr kahramanlarını da.

Ve daha önceki benzerlerinde defalarca yaşandığı gibi, depremzede kardeşlerimiz için gecikmeden açılan yardım seferberlikleri.

Açıkta kalan aileler için ev tahsisleri.

Muhalefetin “Böyle bir ortamda siyaset yapılmaz” diyerek polemiklere kapıyı kapatması ve birleştirici bir söylemi öne çıkarması.

Yardım çalışmalarında muhalefet belediyelerinin ortaya koyduğu güçlü performans.

Bütün ayrıştırma çabalarına ve aramıza sokulmak istenen onca fitne kumpaslarına rağmen sergilemeyi başardığımız bu birlik şuuru ve ortak yaşama iradesi çok değerli.

Başta memleketi yönetenler olmak üzere hepimiz bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz.

Bu birliktelik iradesini zedelememeye itina göstermeli; dışlayıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı söylem ve eylemlerden hassasiyetle kaçınmalı; bunlara asla rıza ve onayımız olmadığını güçlü bir şekilde hissettirmeliyiz.

Keza vicdanlardaki adalet duygusunu örseleyen, hattâ temelden sarsan hukuksuz uygulamalara da, bunlar karşısındaki suskunluğa da artık bir an önce son verilmeli.

Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sadece acılı ve zor zamanlara münhasır kılmayıp kalıcı hale getirerek ve geliştirerek sürdürebilmemizin temel şartlarının adalet, hakkaniyet ve demokrasi olduğunu unutmamalıyız.

Adalet ve hürriyet birliğin de temeli.