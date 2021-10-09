Demokratik hukuk devletini onarmak için

Tek adam rejiminin ülkeyi her alanda içine sürüklediği ve giderek daha kronik boyutlar kazanan sorunları aşmak, düze çıkmak ve yapılan derin tahribatı onarmak için demokrasi ve adalet eksenli bir güçbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu hep vurguluyoruz.

15-20 Temmuz ürünü dayatma ittifakına karşı kurulan ve önce 2018 genel seçiminde, sonra 2019 yerel seçiminde bütün olumsuzluklara rağmen gayet başarılı sonuçlar alan Millet İttifakı, bu güçbirliğinin nüvesi oldu.

Ve gelinen noktada yeni katılımlarla, bir demokrasi ittifakı olmaya doğru genişliyor.

Bu süreçte, ittifakta yer alan partiler arasında yapılan ikili ziyaret ve temasların ardından, 6 partinin hukukçu kurmaylarının ortak toplantılar yapmaya başlamaları çok önemli.

Güçbirliğinin hayata geçirilmesi noktasında çok ciddî bir mesafe alındığının ve yeni bir aşamaya geçildiğinin ifadesi ve tezahürü.

Görüşülüp mutabık kalınan temel ilkeler ana hatlarıyla belli: Kuvvetler ayrılığının işler hale gelmesi, güçlü ve etkin bir Meclis, partisiz ve tarafsız cumhurbaşkanı, icracı başbakan, tarafsız ve bağımsız yargı, hukukun üstünlüğünü tesis, özgür medya, düşünce ve ifade hürriyeti, özerk üniversite, yönetimde şeffaflık, denetim ve hesap sorulabilirlik...

Bu hedeflerin çok sayıda alt başlığı var:

Tek adam rejimiyle cumhurbaşkanına verilen aşırı yetkilerin geri alınması; Meclisin yasama ve denetim işlevinin güçlendirilerek iadesi; HSK ve yargı üzerindeki iktidar baskısının, yeni bir juristokrasiye yol açmayacak bir denge kurularak kaldırılması; partiler ve seçim kanunlarının demokratikleştirilmesi; YSK’nın yeniden tanzimi; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının lağvedilmesi; BİK ve RTÜK’ün medya üzerinde baskı araçları olmaktan çıkarılması; YÖK’e neşter atılması....

Tek adam rejimiyle birlikte tüm kurumlar üzerinde etkisini arttıran istihbarat vesayetini bitirmek için güçlü bir irade konulması.

KHK sorununa ve 15-20 Temmuz sürecindeki hukuksuz yargılama ve mahkûmiyetlerin yol açtığı mağduriyetlere son verilmesi.

Ve bütün bunlarla ilgili uygulama süreç ve takvimlerinin dikkatle planlanması; olağanüstü bir özenle yönetilip herhangi bir yol kazasına izin vermeyecek bir itina gösterilmesi.

Allah kolaylık versin diyoruz.