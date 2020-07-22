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27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ege’ye selam olsun

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Temmuz 2020, Çarşamba
Hafta sonunda İzmir başta olmak üzere Ege okurlarımızla beraberdik.

Programın odağında, 1983’te başlayıp her sene yapılan ve hiç aksamadan bugünlere kadar gelen geleneksel Ödemiş-Gölcük pikniği vardı.

12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın, 15-20 Temmuz’un en ağır ortamlarında bile fasıla vermeden devam ettirilen bu örnek buluşmaya, bu seneye damgasını vuran ve birçok etkinliği iptal ettiren korona salgını da engel olamadı.

Yeni Asya’yı çok iyi bilen güvenlik yetkililerinin müsbet yaklaşımıyla, korona tedbirlerine de hassasiyetle riayet ederek yapılan pikniğe katılım, yine o tedbirlerin gereği olarak gazetede ilan edilmemesine rağmen tahminlerin çok üzerinde oldu ve her zamanki gibi yine müfritane irtibatın yine son derece canlı, samimî bir örneği olarak gerçekleşti.

Bu vesileyle bir defa daha hasret giderdiğimiz Egeli okurlarımızın, gerek hizmetlerimizin gidişatını, gerekse ülke ve dünya meselelerini aynı duyarlılıkla takibe devam ettiklerini tekrar müşahede etme fırsatı ve imkânı bulduk.

Dolayısıyla, şahs-ı manevînin hiçbir hal ve şartta sarsılmayan, eğilip bükülmeyen sağlam ve kararlı duruşuyla tavizsiz yürüyüşünü sürdürdüğüne de bir kez daha şahit olduk.

Gücünü ve dinamizmini Risale-i Nur’daki Kur’anî prensiplere dayalı haklı şûralardan alan böyle bir şahs-ı manevînin mensubu olabilmek ve öyle kalabilmek, şükrü ancak sadakat, sebat ve metanet esasları çerçevesinde hizmete ciddî devamla eda edilebilecek son derece özel bir nimet ve mazhariyet.

Allah hepimize rızası dairesinde bu manalara uygun bir hayat yaşamayı ve son nefesimizi de o hal üzere vermeyi nasip eylesin.

Urla’da, İzmir’in yıllardır son derece başarılı bir şekilde devam ettirdiği Risale-i Nur eğitim programlarının bu yılki bölümüne iştirak ve diğer ziyaretler; Kemeraltı büromuzdaki geleneksel Cuma sohbeti; Torbalı-Çapak’ta Aydın ailesinin misafiri olarak katıldığımız akşam sohbeti; İzmir merkezdeki hizmet külliyesinde mutad ders ve Pınarbaşı dersi gibi programlarla çeşitlenip renklenen İzmir seyahatimiz yine çok verimli ve istifadeli geçti.

Demokrat İzmir’in ve Demokrat Ege’nin Yeni Asya gönüllüsü, fedakâr, vefakâr, sebatkâr Demokrat Nur Talebelerine selam olsun. 

Allah yollarını ve yolumuzu açık etsin.

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  • Fatih

    22.7.2020 11:34:36

    Eğeli kardeşlerimize bizdende selam olsun. Gazeteler tiraj kaybetti manşeti iz muvacehesinde sormak istiyorum. Bu mevzu özelimizde değerlendirildi mi? Nurun efeleri bir özeleştiri yaptı mı?

Risale-i Nur Külliyatı

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