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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Ferahlama reçetesi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Eylül 2021, Pazar
İnşirah Sûresinde mealen buyuruluyor ki: “Biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? Sana kuvvet ve metanet vererek, belini büken bir yükü üzerinden kaldırmadık mı? Biz senin şânını da yücelttik. Şüphesiz, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bir işi bitirince bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine yönel.”

Aslında bu ayetler, çeşitli sebeplerle daralan, bunalan, inkıbaz haline giren herkes için son derece tesirli bir reçete niteliğinde. 

Bunlardaki mesajları iyi kavrayıp gereklerine uygun hareket eden bir insan ne stres yaşar, ne depresyon ve bunalıma girer, ne de “kadere isyan” edip savrularak şirazeden çıkar. 

Birinci muhatap olarak Peygamberimize (asm) seslenen bu mesajlardan istifade edebilmenin anahtarı, elbette ki iman ve teslimiyet.

İmanlı insan, hayat imtihanının cilvesi olarak zaman zaman yaşadığı daralma ve bunalma hallerini, Allah’tan istemesi gereken gönül ferahlığıyla; zorlukları da yine Allah’ın vereceği kuvvet, dayanma gücü, sebat ve metanetle aşabilir. Bir sıkıntı, engel ve zorluğu aştığımızda söyleye geldiğimiz “Üzerimden ağır bir yük kalktı” sözünde dile gelen hafifleme ve ferahlama hissinin bu sûredeki 3. ayette “Belini büken bir yükü üzerinden kaldırmadık mı?” şeklinde beyan buyurulması ne kadar manalı ve rahatlatıcı bir müjde ifadesi...

Bir sonraki ayet ise ikram-ı İlâhînin bununla kalmadığını ve üzerindeki ağır yükü sabırla taşıyarak imtihanı başarmanın bir büyük mükâfatının da, bu imtihana muhatap olan insanın şânını, manevî derecesini yükseltmek olduğunu bildiriyor. İnsanlar içinde en fazla belâ, musibet ve sıkıntıya maruz kalanların, Peygamberler başta olmak üzere Allah’ın makbul kulları olmasının bir sırrı da bu. Sabırları ölçüsünde mertebe ve dereceleri yükseliyor.

Peşinden, önemine binaen ve başka birçok hikmetlerle iki kez tekrarlanan “Zorlukla beraber kolaylık vardır” dersi, bazan çok zorlaşan bu sabır imtihanını başarmanın yolunu gösteriyor. “Zorluklara takılmayın, beraberinde gizlenmiş kolaylıkları da fark edin” mesajı veriyor. 

“Bir işi bitirince bir başkasına giriş” emri ise, zorluk ve engellere takılmayıp hizmetten hizmete koşma dersi verirken, “Yalnız Rabbine yönel” fermanı tevhid temelli bir “başarı programı”nın ana eksenine dikkatimizi çekiyor.

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  • Said

    19.9.2021 00:42:12

    Haksızlığa zulme uğrayan KHK lılar İnşirah süresini sizlerin daha çok okumanız lazım. Inşaallah bir gün size yapılan haksızlıklar ve zulumler son bulur.

Risale-i Nur Külliyatı

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