Gündüzalp Risale-i Nur’u nasıl tanıdı?

Üstad Bediüzzaman’ın temayüz etmiş talebelerinden, Yeni Asya’nın manevî mimarı, Üstaddan 11 sene sonra 51 yaşında Hakkın rahmetine kavuşan Zübeyir Gündüzalp’in vefatının üzerinden koca bir yarım asır geçmiş. Rahmetle yad ediyoruz.

Bu vesileyle, Genç Yorum dergimizin Gündüzalp’i kapak yaptığı 2018-Nisan sayısında Hümeyra Titer’in “Büyük adam” başlıklı yazısından çok önemli bir anekdotu bir kez daha ve bilhassa altını çizerek aktarmak istiyoruz.

Gündüzalp’i Risale-i Nur’la tanıştıran zat, Konyalı Rıfat Filizer. Şöyle anlatıyor: “Kendisine Bediüzzaman Hazretlerini ve Risale-i Nur’u dilimin döndüğü kadar anlattım. Çok meşgul olduğunu, evlerindeki roman, hikâye ve felsefe kitaplarını bitirinceye kadar başka bir kitapla meşgul olamayacağını ifade etti. ‘Sırada 300 kitap var, onları okuyayım, Risale-i Nur’u da okurum’ dedi. Tam 6 ay fikrî sohbetlerimiz devam etti. Bazan gece 1’e kadar konuştuk...”

Ve 6 ay sonra Gündüzalp, Filizer’in verdiği Gençlik Rehberi’ni okumaya başlıyor. Sonrasını Gündüzalp’ten dinleyelim: “Kitabı aldım, geç vakte kadar okudum. Bu nasıl kitaptı? Hem anlamıyordum, hem anlıyordum. Anlamıyordum, zira anladığımı ifade edemiyordum. Fakat içimde bir inkılâp, ruhumda bir sükûn, kalbimde bir sürur, derin bir tesir duyuyordum.”

Sonra tamamen Külliyata yoğunlaşan Gündüzalp, günde 14 saat Risale okuyor. Bazan bir sayfayı 40 defa okuyor. Ve bu okumalar onu Üstadın “Kâinata değişmem” dediği en yakın talebelerinden biri olma bahtiyarlığına ulaştırıyor.

Gündüzalp’in 6 aylık bir sürecin sonunda Risale-i Nur’la tanışma hikâyesi ve “sebeb-i saadetim” dediği Filizer’in bu süreçteki samimî, sabırlı, takipçi, ısrarlı ve teşvikkâr gayreti hepimize çok şey anlatıyor. Günümüzün gençleri arasında da her biri ayrı bir Zübeyir olma istidat ve potansiyeline sahip kimbilir ne cevherler var. Onları keşfetmek, Risale-i Nur’la tanıştırmak ve hizmetlerimize kazandırmak için nasıl çalışmamız ve davranmamız gerektiğinin en güzel örneği, Filizer’in Gündüzalp’le ilgilenme ve muhatabiyet şekli. Onun gayreti, Gündüzalp gibi bir değeri hizmete kazandırdı.

“Vesile olan, yapan gibidir” kaidesince, Gündüzalp’in Nur’a yaptığı tarihî hizmetlerden Filizer de hissedar. Ne mutlu ona, onu örnek alarak hizmete devam edenlere ve şimdi de yeni yeni Zübeyir’lerin keşfine çalışanlara...