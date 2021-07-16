Hak yerini buluyor, bulacak

Ardı arkası gelmeyen ihbar, jurnal ve suç duyuruları, uzun ve detaylı soruşturmalar, kurumlar arası yoğun yazışmalar sonrası hakkımızda “terör örgütü propagandası” ithamıyla açılan dava ve yargılama sürecindeki gelişmeleri şu mesajlarla paylaşmıştık:

5 Şubat 2019: 41 yıllık yayıncılık hayatımızın aktif gazetecilik yaptığımız 27 yılında ağır cezalarda da, 28 Şubat DGM’lerinde de çok yargılandık. Şimdi de AKP iktidarının “ileri demokrasi”sinde bir ağır ceza davasına muhatabız. Duruşumuzdan eminiz. Endişemiz yok. Hukuka hep güvendik, yine güveniyoruz.

2 Mayıs 2019: Davamızın ilk duruşmasına girip savunmalarımızı yaptık. Dosya, mütalâa için basın savcılığına gönderildi. Mütalâa daha önce verilmezse karar duruşması 24 Eylül’de. Olağan dışı birşey yok. Hukukî süreç işliyor. Hak inşaallah yerini bulacak.

24 Eylül 2019: Özdabak’la birlikte yargılandığımız davada, yenilenen mahkeme heyeti, ek iddianameye karşı son savunmaların alınması için duruşmayı 23 Ocak 2020’ye erteledi. Hukukî süreç işliyor. Endişeye mahal yok. İnşaallah hak yerini bulacak.

23 Ocak 2020: Özdabak’la birlikte yargılandığımız ve 3 duruşmada 3 heyet değişikliğiyle görülen davamız sonuçlandı. Karar: Bana 1 yıl 8 ay, Özdabak’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis. İtiraz edeceğiz. Süreç devam ediyor. Hak ve adalet mutlaka yerini bulacak inşaallah.

24 Ocak 2020: 28 Şubat’ın zulümlerine karşı çıktığımız için DGM’lerin gadrine uğramıştık. Şimdi de 20 Temmuz sürecinde aynı şey ACM’lerle (ağır ceza mahkemeleri) tekrarlanıyor. 23 yıl sonra özde değişen birşey yok. 28 Şubatçıların âkıbeti belli. 20 Temmuzcuların âkıbetini de ömrü olan görecek.

13 Temmuz 2021: Özdabak’la bana açılan davada 23.1.20’de yapılan 3. duruşmada verilen mahkûmiyet kararı istinaftan döndü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, oybirliğiyle kararı bozdu, dosyayı yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere Ağır Cezaya gönderdi. Detaylar Yeni Asya’da.

Gelinen nokta itibarıyla, başa dönülen dava yeniden görülecek. İddianamenin ilk heyet tarafından iadesiyle zaten ölü doğmuş bir dava idi. 3 duruşmada 3 heyet değişikliği sonrası alınan karar da istinaftan döndü.

Süreç inşaallah beraatle sonuçlanacak.

* AYM toplum vicdanında kabul görmeyen adaletsiz infaz yasasının iptali için yapılan başvuruyu reddederek, ayrımcılığa yeşil ışık yakan ve son dönemdeki açılımlarıyla çelişen son derece tartışmalı bir karar verdi. “Bir adım ileri, bir adım geri” yöntemiyle adalet nasıl sağlanacak?