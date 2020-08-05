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5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İnanç gruplarının bayram buluşması

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Ağustos 2020, Çarşamba
Kurban Bayramında farklı ve manidar bir buluşmaya katıldık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İnanç Masasının organize ettiği “sanal bayramlaşma”ya iştirak ettik. Sünnî ve Alevî kesimden çeşitli dernek ve vakıfların temsilcileri ile Rum ve Ermeni Patrikhaneleri adına katılan isimler, “zoom” üzerinden aynı ekranda buluşarak tebriklerini iletip, duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ın takdim konuşmasıyla başlayan programın moderatörlüğünü Başkan Ekrem İmamoğlu yaptı ve katılan 19 temsilciye tek tek söz verdi.

Katılanların çoğu daha önce yolları hiç kesişmemiş, birbirini bilmeyen ve tanımayan insanlardan oluşuyordu. Ama birkaç dakikayı geçmeyen konuşmalarında hepsi aynı özlemleri dile getirdi:

Adalet, demokrasi, barış, hak ve hürriyetler... Gerilim, çatışma ve savaşların bitmesi... Kadınlara yönelik olanlar başta olmak üzere, cinayet ve tacizlerin son bulması... Bunlar için güçlü ve samimi dayanışmaların kurulması...

Biz de konuşmamızda daha önce birbirini hiç görmemiş ve tanımayan insanların böyle bir bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelmelerinin ve diğer semavî din temsilcilerinin de bu buluşmaya katılmalarının önemini vurguladıktan sonra şöyle dedik:

“Peygamberimiz (asm) Veda Hutbesi’nde sadece Müslümanlara değil, ‘Ey nâs, ey insanlar’ diyerek bütün insanlığa sesleniyor. ‘Hepiniz topraktan geldiniz ve hepiniz Âdem’in çocuklarısınız’ diyor. O zaman bize düşen, ‘insan olma’ ortak paydasında, insanî ve vicdanî değerler ekseninde buluşmak, tanışmak ve dayanışmak. Ülkemizde, bölgemizde ve dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz ağır sorunlar da bunu gerektiriyor. Onun için, bu sanal buluşmayı mümkün olan en kısa zamanda vicahî, yüz yüze görüşmelerin takip etmesi gerekiyor.”

Diğer konuşmacıların da ortak dileği buydu. Ve bu mesaj, Ekrem İmamoğlu’nun final konuşmasında şöyle karşılık buldu:

“Şehrimiz adına çok güzel bir süreci başlattık. Bu manzarayı gördüğümde, dünyanın en zengin şehri olduğumuzu düşünüyorum. Bu manevî tatminin değerini anlatamam. Bunu devam ettireceğiz, bu zenginliği büyüteceğiz. Büyütmemiz için, sizlerin katkılarına ihtiyacımız var. Belki bir çalıştayla sizleri bir araya getirerek, sağlıklı bir toplantı, sohbet ortamı var ederek, orada çok güzel sonuçlar alabileceğimizi şimdiden görebiliyorum. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum.”

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  • Abdurrahman

    5.8.2020 09:29:36

    Çok güzel tespitler ve sunum teşekkürler.İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanınada teşekkürler...

Risale-i Nur Külliyatı

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