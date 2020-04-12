Küresel fitneye küresel musibet

Fitne ortamında yapılan samimiyetsiz duaların dergâh-ı İlâhîde kabul görmediği tesbitini değerlendirirken, hadiseyi sadece ülkemizde yaşananlarla sınırlı görmeyip, eşzamanlı olarak başka yerlerde olup bitenleri de nazara almak gerekiyor.

En yakın örneklerden biri, güney komşumuz Suriye. Burada dokuz yılı aşkındır devam eden iç savaşın patlak verme ve yayılma sürecinde İhvan’ın da tuzağa düşürüldüğü bir vâkıa. Esad’ı devirme hedefiyle başlatılan ve Ankara’nın destek verdiği olaylara bu hareketin de katılması maalesef hem fitneyi daha da büyütmekten, hem İhvan’ı da yıpratmaktan başka bir netice vermedi. Suriye halkını perişan eden iç savaşın vebal ve sorumluluğuna ne yazık ki onları da ortak etti.

Önlemek için çırpındığı fitnenin kurbanlarından biri olan şehit Ramazan el Butî’nin ikazlarına kulak verilseydi böyle olur muydu?

Bir başka ibretli örnek, Hüsnü Mübarek devrildikten sonra kısa süre önü açılmış gibi görünüp, sonra kendi getirdiği darbeciler eliyle alaşağı edilen ve “terör örgütü” ilân edilerek son derece insafsız bir şekilde üzerine gidilen Mısır İhvan’ının başına gelenler.

Bir diğer örnek, Suud ve Tahran rejimlerinin Yemen’i mahveden iç savaşta karşı karşıya gelmeleri ve hâkimiyet kavgası uğruna sayısız masumun mağduriyetine yol açmaları. Vuruşanlar da Müslüman, arada kalanlar da.

Korona musibetinin öncelik ve özellikle bu ülkelere musallat olması, İran’da başlayan Cuma ve cami yasaklarının Türkiye ve Mısır gibi ülkelerde devam edip Mekke’de Kâbe’yi tavafa, Mescid-i Nebevî’yi ziyarete kapatma boyutuna ulaşması, kaderin ibret dersleriyle yüklü çok manidar bir tokadı değilse ne?

Bunlara Libya, Afganistan, Sudan gibi ülkelerde yaşanan iç çatışmalar, Irak ve Pakistan gibi İslam diyarlarındaki gerilimler, Myanmar, Doğu Türkistan ve Keşmir Müslümanlarına yapılan zulümler karşısındaki duyarsızlık da eklenince tablonun dehşeti katlanıyor.

Bunlar küresel boyuttaki bir büyük fitnenin birbirini tamamlayan parçaları. Kadere musibetler için fetva verdiren fitnenin izalesi, 1.7 milyar Müslümanın uyanıp ders almasına ve o dersin gereğince amel etmesine bağlı. Duaların en önemli kabul şartlarından biri bu.

Tevbe, helalleşme ve telafi ile birlikte...